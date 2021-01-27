Штабные переговоры

Регион 27 января, 2021 | Автор : admin

На днях в Армению прибыла делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Сергеем Истраковым для участия в штабных переговорах по всем направлениям армяно-российского двустороннего военного сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе МО Армении, в тот же день главу делегации принял министр обороны РА Вагаршак Арутюнян. Сергей Истраков встретился также с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-полковником ОникомГаспаряном. В ходе встреч были обозначены объем и направления предстоящих работ.