Комиссия НС приступила к работе

Государство 27 января, 2021 | Автор : admin

Члены временной парламентской Комиссии по изучению эффективности мер, предпринятых правительством Армении и комендатурой для противодействия и предотвращения распространения нового типа коронавируса (COVID — 19), борьбы с ним, смягчения или устранения последствий эпидемии, а также расследованию эффективности и законности ограничений прав и основных свобод человека, введенных в стране в период действия режима чрезвычайного положения, в понедельник провели первое заседание, избрав председателя и его заместителя.

Таким образом, председателем комиссии избран член фракции “Просветленная Армения” Аркадий Хачатрян, заместителем — Эрикназ Тигранян из правящего блока “Мой шаг”.

Заседания комиссии будут проходить каждый вторник, но не в дни пленарных заседаний.