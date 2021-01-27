Акт вандализма в отношении армян

На этот раз во Франции

В минувшее воскресенье, 24 января, неизвестные лица стреляли в направлении марсельского армянского культурного центра “Святой Саак и Святой Месроп”, являющегося координационным центром армянских организаций. В период Арцахской войны центр координировал отправку гуманитарной помощи, направляемой в Армению из Марселя и с юга Франции.

Ранее случаи вандализма в отношении армянских культурных объектов и организаций имели место в Берлине, Сан-Франциско, Париже и в Десине — осквернению подверглись памятник Комитасу и Мемориал Геноцида армян. В этих действиях участвовала радикальная турецкая националистическая группировка “Серые волки”, которая во Франции была ликвидирована.

Посольство Республики Армения во Франции выступило в этой связи с заявлением.

“Нападение на культурный центр Армянской церкви Марселя вызывает серьезную обеспокоенность. Вновь подтверждаем, что любые действия, спровоцированные на почве национальной принадлежности и ненависти, такие как турецко-азербайджанские посягательства на армян и армянское культурное наследие, происходящие в последнее время во Франции, должны быть исключены”, — говорится в заявлении посольства.

Заметим, что центр “Святой Саак и Святой Месроп” в Марселе — один из самых символичных центров армянской Диаспоры. Там обучаются более 250 детей.

После инцидента полиций посетила и обследовала место происшествия. К счастью, пострадавших нет, хотя пуля пробила окно комнаты на втором этаже, где в тот момент проходил урок музыки.

В связи с происшедшим председатель культурного центра обратился с заявлением в полицию.