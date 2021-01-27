Оказать давление на Азербайджан

Призвал ПАСЕ Эдмон Марукян

Выступая на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, стартовавшей в минувший понедельник, член армянской делегации, лидер фракции “Просвещенная Армения” НС РА Эдмон Марукян охарактеризовал политику Азербайджана по невозвращению армянских военнопленных и мирных жителей как политику террористов, призвав ПАСЕ оказать по этому вопросу давление на власти Азербайджана.

“Европейский суд по правам человека принял против Азербайджана промежуточные меры, но Азербайджан игнорирует решения ЕСПЧ, более того, после этого там военнопленных убивают. В Азербайджане чествуют своих солдат, обезглавивших армянских военнопленных и мирного пожилого жителя Шуши. И после всего этого говорят о доверии и мире… В случае невозвращения пленных, следует отметить, что это политика террористической страны, и что азербайджанцы — террористы”, — сказал Марукян.

Депутат отметил, что лишь террористы держат заложников, и для их освобождения выдвигаются предварительные условия. По убеждению армянского депутата, страна, которая ведет себя как террористическая, не может быть членом Совета Европы, краеугольным камнем которого являются верховенство закона, права человека и демократия.

“Вот почему я призываю международное сообщество, Совет Европы, всех членов этой организации, все соответствующие органы СЕ оказать давление на власти Азербайджана, чтобы освободить армянских военнопленных и захваченных мирных жителей. В противном случае Азербайджан будет считаться террористическим государством, которое держит заложников и использует их против другого государства-члена Совета Европы, чтобы выдвигать новые условия после подписания заявления о прекращении огня”, — сказал Эдмон Марукян, добавив, что Армения выполняет все пункты трехстороннего заявления о прекращении огня, а Азербайджан, не освобождая наших военнопленных и мирных жителей, нарушает его 8 пункт.

“Я призываю всех членов Совета Европы ради освобождения армянских военнопленных и мирных жителей оказать давление на власти Азербайджана”, — заключил Марукян.