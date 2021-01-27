Количество рабочих мест в прошлом году выросло на 1,2%

Экономика 27 января, 2021 | Автор : admin

Среднемесячное количество рабочих мест в Армении в 2020 году составило 609 000, что на 1,2% больше, чем в 2019 году. Об этом на пресс-конференции в пресс-зале АРМЕНПРЕСС сообщил начальник отдела организации, мониторинга и контроля КГД Карен Тамазян. Он напомнил, что увеличение количества рабочих мест (рабочих мест с налогами) в январе-марте 2020 года было очевидным по сравнению с теми же месяцами прошлого года, а также в месячном ракурсе за тот же год. То есть рабочих мест в феврале было больше, чем в январе, а в марте больше, чем в феврале.

“Снижение в основном наблюдалось в апреле из-за известных ограничений. В связи с эпидемией некоторые виды экономической деятельности были ограничены. Например, в апреле количество сотрудников сократилось до 547 000, а в марте было 620 000 рабочих мест. Однако в годовом исчислении среднемесячное число в 2020 году составило около 609 000, а в 2019 году — около 602 000, то есть, количество рабочих мест в 2020 году увеличилось на 1,2 процентных пункта”, — сказал он.

Тамазян добавил, что если в 2018-2019 годах осуществлялось активное администрирование по части рабочих мест, то в 2020 году строгий контроль не осуществлялся, с учетом того, что статистика показала: субъекты хозяйствования соблюдают налоговую дисциплину по части занятости. Тенденцию создания рабочих мест Тамазян больше объяснил дисциплиной налогоплательщиков. По оценкам налогоплательщиков, в сентябре 2020 года количество рабочих мест составило около 632 000, что является самым высоким показателем в истории статистики.

Увеличение количества сотрудников очевидно в основном в секторах розничной торговли, горнодобывающей промышленности и информационных технологий.