Армения лидирует в ЕАЭС по росту объемов грузоперевозок

Экономика 27 января, 2021 | Автор : admin

Армения с января по ноябрь 2020 года была единственной страной Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которой по сравнению с тем же периодом прошлого года был зафиксирован рост объемов грузоперевозок. Он составил 1,9%, а общий объем грузоперевозок достиг 13,5 млн тонн. При этом возросли объемы грузоперевозок трубопроводным, железнодорожным, автомобильным транспортом, снизились только грузоперевозки воздушным путем. Об этом стало известно с сайта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В целом объем грузоперевозок ЕАЭС за первые одиннадцать месяцев 2020 года составил 11 млрд 19,4 млн тонн и снизился на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

При этом в случае с Белоруссией эти показатели составили 366,4 млн тонн и 7,1% — ное снижение. Объемы грузоперевозок Казахстана включали также и перевозки индивидуальными предпринимателями, занимающимися торговыми перевозками. Объем грузоперевозок этой страны с января по ноябрь 2020 года составил 3 млрд 576,5 млн тонн и снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 6,8%. Объем грузоперевозок Кыргызстана за первые одиннадцать месяцев прошлого года составил 24,0 млн тонн и снизился по сравнению с тем же периодом 2019 года на 21,6%, в России эти показатели составили 7 млрд 39,0 млн тонн и соответственно 7,3%.