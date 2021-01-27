Горнодобывающую сферу исследовали на предмет экономической конкуренции

Госкомиссия по защите экономической конкуренции Армении (ГКЗЭК) опубликовала на днях результаты своего исследования в отечественной горнодобывающей сфере. Причем, как отметили в ведомстве, впервые у нас было проведено столь масштабное и комплексное исследование, в рамках которого было проанализировано текущее состояние сферы, тенденции развития, общее конкурентное поле и т.п.

Локомотив экономики

Роль горнодобывающей сферы в экономике Армении трудно переоценить. Прежде всего, она обеспечивает высокие налоговые поступления в госбюджет. Достаточно сказать, что по итогам 2019 года сразу несколько компаний металлической горнорудной промышленности вошли в список 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении, а шесть из них и вовсе вошли в топ ста компаний. Так, на втором месте оказался Зангезурский медно-молибденовый комбинат, на девятом — компания “ГеопромайнингГолд”, на 41 месте — “Арменианмайнингконтрактор” и т.д.

Плюс к этому сфера имеет ключевое значение с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, способствуя заодно и созданию благоприятного инвестиционного климата. Ведь на протяжении последних лет, как показывает динамика прямых иностранных инвестиций, горнодобывающая сфера и смежные производства выступают одним из основных направлений для вложения зарубежного капитала.

Не говоря уже о создании рабочих мест в стране и решении многочисленных социальных задач. Если говорить цифрами, то в 2019 году общее количество занятых в металлической горнорудной промышленности достигло почти 10 тыс. человек, что составило порядка 1,65% от общего числа занятых в местной экономике. Что касается средней номинальной заработной платы в сфере, то в том же 2019 года она составила около 477 тыс. драмов в месяц.

Однако, как указали в ГКЗЭК, в горнодобывающей сфере есть и множество проблем. Именно для их выявления и было инициировано это исследование с тем, чтобы путем решения существующих проблем способствовать созданию здоровой конкурентной среды. Исходя их этого ведомство провело тщательный анализ имеющихся данных, охватив период с января 2018 года по октябрь 2020 года. “В частности, были изучены действующие в горнодобывающей сфере госрегулирования и законодательное поле, а также их возможное воздействие на конкурентную среду, хозяйствующих субъектов и состав участников сферы. Наряду с этим предметом исследования стала деятельность юридических лиц, обладающих правом недропользования, их собственники и аффилированные с ними лица. Также были проанализированы состав и структура металлических и неметаллических горнодобывающих подотраслей”, — пояснили в Госкомиссии по защите экономической конкуренции, добавив, чтонеобходимость в проведении подобного исследования также была обусловлена ограниченностью сырьевых богатств наших недр.

К слову, если в неметаллической горнорудной промышленности по всем видам полезных ископаемых (даже в случае крупномасштабной добычи) их обеспеченность исчисляется на сотни лет, то в металлической — расчет таких сырьевых запасов во временном разрезе гораздо более скромный.

В отходах — доходы

Все последние годы вопрос эффективного использования недр нашей страны являлся одним из самых актуальных. Достаточно сказать, что Армения занимает одно из ведущих мест в мире по богатству и разнообразию запасов неметаллических руд. В целом на государственном балансе запасов полезных ископаемых Армении зарегистрировано на сегодня порядка 871 месторождений, из которых 43 — металлических, 760 -неметаллических, плюс 44 рудника подземных пресных и 24 — минеральных вод. По данным на 1 октября 2020 года было предоставлено 373 лицензии на добычу полезных ископаемых, из которых 25 разрешений — для осуществления деятельности в металлической горнорудной промышленности.

Объем же производимой в отечественной горнодобывающей сфере, согласно данным Нацстатслужбы, составил по итогам 2019 года около 356,3 млрд драмов, что в сравнении с предыдущим годом больше на 23,9% преимущественно за счет добычи металлической руды. При это основными видами металлических полезных ископаемых в Армении являются медь, молибден, цинк и золото. В целом же доля горнодобывающего сектора в ВВП Армении в 2019 году составила 2,8%, а в структуре местного экспорта на нее пришлось порядка 53,6% от общего объема вывезенной из страны продукции.

“В Армении производится и экспортируется не чистый металл, а их концентраты, которые затем перерабатываются в других странах. Помимо металлов, эти концентраты содержат в себе также сопутствующие полезные составляющие, как, например, рений, селен, сера, серебро и др. При обработке лишь часть из них добывается, остальная же выбрасывается в хвостохранилища. Поэтому их стоимость не компенсируется при продаже медных концентратов”, — говорится в исследовании ГКЗЭК.

Говоря более понятным языком, горнодобывающие компании вместе, к примеру, с золотом отдают в руки покупателей и драгоценные металлы, при этом деньги берут только за золото. По некоторым оценкам, вследствие подобной эксплуатации наших месторождений Армения теряет миллиарды долларов в год.

Не способствует долгосрочному развитию

В 2018-2019гг. основной продукцией отечественной горнорудной промышленности, которая экспортировалась за рубеж, был медный концентрат. Он обеспечил львиную долю экспорта в размере около 61,2% из общего объема вывозимого концентрата. Из Армении медный концентрат экспортировался в такие страны, как Китай, Болгария, Швейцария, плюс в небольших количествах — в Канаду, Грузию, Нидерланды, Великобританию. Далее в списке экспорта сферы — сплав золота и серебра с долей в 20,5%. После уже идут концентраты молибдена, ферромолибдена и цинка.

“Сфера металлической горнорудной промышленности обеспечивает продукцию в малых объемах, но с большой стоимостью. Добываемая продукция практически полностью экспортируется, а объем реализации металлических полезных ископаемых внутри страны составляет всего 1,23% от общего объема продаж. Вследствие относительно небольшого количества месторождений и большого объема требуемых инвестиций в этой отрасли действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, состав которых остается в основном неизменным. Вместо этого происходят изменения в структуре реальных собственников, эксплуатирующих месторождения”, — указывают авторы документа.

Горнорудная сфера, действительно, является одной из крупнейших в армянской экономике, которая не только обеспечивает работой тысячи людей, особенно в регионах страны, но и формирует валютные поступления в Армению за счет экспортных поставок.

Но несмотря на значительную роль сферы в экономике нашей страны и наметившиеся здесь положительные изменения, она, по мнению исследователей, по-прежнему не способствует долгосрочному и стабильному развитию, которое могло бы удовлетворить нынешние потребности без ущерба потребностей будущих поколений. Кроме того, как поясняют авторы документа, в сфере имеются также проблемы, оказывающие свое негативное влияние на обеспечение здоровой конкурентной среды. Связаны они как с законодательным полем, так и предоставлением разрешений на эксплуатацию недр. Поэтому решение всех выявленных проблем требует консолидации усилий всех ведомств, которые так или иначе связаны с деятельностьюгорнодобывающей сферы.