Поставщику боеприпасов предъявлено обвинение

Государство 03 февраля, 2021 | Автор : admin

В понедельник пресс-служба Службы национальной безопасности Армении распространила сообщение о том, что председатель совета зарегистрированной за границей компании Д.Г. (Давид Галстян — ред) вступил в сговор с директором той же компании А.Б. с целью прикарманить крупную сумму денег. От имени компании они заключили с Министерством обороны Армении договор на поставки боеприпасов в 2018г. Отметим, что в сообщении ведомства предмет поставок обозначен как “Артиллерийские снаряды соответствующего калибра, производства 1983-1986 гг.”.

Вместо предмета поставок обманным путем, скрыв несоответствие тактико-технических характеристик, они поставили МО РА боеприпасы чешского производства 1977г стоимостью 1.083.000 долларов. Эти боеприпасы не соответствовали имеющему вооружению и условиям горной местности, что в итоге привело к невозможности их эффективного использования.

Д.Г. привлечен в качестве обвиняемого, представлено ходатайство об аресте. В рамках того же дела предъявлено обвинение директору компании, также представлено ходатайство об аресте. Приняты меры для выяснения нанесенного государству ущерба и всех обстоятельств махинации.

В отношении Д.Г. в СНБ расследуется еще несколько дел по коррупции и злоупотреблениям при поставках вооружения Минобороны Армении.