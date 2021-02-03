Формат прежний

Регион 03 февраля, 2021 | Автор : admin

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в существующем формате. Об этом на брифинге в понедельник сообщил помощник председателя Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. “Заседание состоится 5 февраля в Алматы, оно пройдет в существующем формате”, — сказал он.

В повестке заседания межправительственного совета ЕАЭС 11 вопросов.

Напомним, что Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, действующее с 1 января 2015 года. Страны-участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Молдова в ЕАЭС имеет статус наблюдателя с мая 2018 года.