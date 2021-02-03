Обсудили итоги штабных переговоров

Государство 03 февраля, 2021 | Автор : admin

По инициативе российской стороны между министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 1 февраля состоялся телефонный разговор. Главы оборонных ведомств стран — стратегических союзников обсудили результаты штабных переговоров по двустороннему армяно-российскому военному сотрудничеству, состоявшихся на прошлой неделе, также и ход решения вопросов безопасности Армении в послевоенный период.

Как сообщили в управлении информации и связей с общественностью МО РА, министр обороны Вагаршак Арутюнян выразил удовлетворение деятельностью российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, особо отметив, что лучшим свидетельством ее эффективности является почти полное соблюдение режима прекращения огня. Благодаря чему в декабре и январе не было зафиксировано серьезных инцидентов, за исключением случая ранения одного военнослужащего АО Арцаха.

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили и вопросы, связанные с региональными развитиями.