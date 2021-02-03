Пленные Карабахской войны должны быть немедленно освобождены

Регион 03 февраля, 2021 | Автор : admin

Заявляют эксперты ООН

Эксперты ООН по правам человека призвали немедленно освободить военнопленных и других пленных, захваченных при последних военных действиях нагорно-карабахского конфликта, а также передать семьям погибших их останки, чтобы они были захоронены в соответствии с традициями страны. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. “Все, кто лишился свободы в результате конфликта, в соответствии с Соглашением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года должны быть возвращены домой, а родные погибших должны получить останки своих близких и суметь захоронить их”, — отмечают эксперты.

Подчеркнуто, что поступают сообщения, что военнопленные и другие пленные без какого-либо судебного процесса бывают убиты, исчезают, подвергаются насилию и жестокому обращению.“Ни одно исключительное обстоятельство — будь то военное положение, внутриполитическая нестабильность или другое чрезвычайное положение, не может оправдать пытки, насилие и исчезновения людей. Подобные действия во время военного конфликта могут считаться военным преступлением”, — подчеркнули эксперты по правам человека.

В частности, это касалось и фактов надругательства над телами погибших людей. “Обе стороны начали возвращение военнопленных и других пленных лиц, мы призываем их осуществлять это по принципу “все на всех”, уточнить судьбу без вести пропавших и достойно относиться к телам погибших”,- отметили они.

Эксперты призвали власти Армении и Азербайджана провести полное, неотложное, независимое и беспристрастное расследование серьезных нарушений прав человека в ходе конфликта и после этого, призвать к ответственности организаторов и возместить пострадавшим. Также добавлено, что и в дальнейшем они продолжат сотрудничество с властями обеих стран и будут следить за ситуацией.

Со стороны Азербайджана за все время 44-дневной войны, развязанной против Арцаха 27 сентября 2020 года, и после нее публиковалось множество видеоматериалов, свидетельствующих о бесчеловечном отношении Азербайджана к армянским военнопленным. Опубликованы факты издевательств и насилия в отношении гражданских лиц, пожилых людей. Видеозаписи с изуродованными телами, условиями содержания в плену свидетельствуют о грубых нарушениях их прав. Азербайджан искусственно затягивает процесс возвращения пленных и возбуждает против них необоснованные уголовные дела.