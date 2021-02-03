Обсуждены вопросы преподавания армянского и русского языков

Регион 03 февраля, 2021 | Автор : admin

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян 29 января встретился с делегацией во главе с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Во встрече приняли участие заместители министра Артур Мартиросян и Жанна Андреасян.

Как сообщили в пресс-службе министерства, приветствуя посла, министр ВаграмДуманян отметил, что сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи занимает особое место в армяно-российских отношениях. По словам министра, расширение совместных программ и обмен опытом способствуют постоянному развитию двусторонних отношений между дружественными странами. Посол РФ также подчеркнул важность сотрудничества двух стран в вышеупомянутых сферах как областях стратегической важности.

В ходе встречи стороны затронули вопросы преподавания армянского языка в средних школах России, а также русского языка в школах Армении. В частности, речь шла о выпуске учебников, а также о курсах повышения квалификации учителей, которые были организованы онлайн в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Был рассмотрен вопрос о создании совместной рабочей группы по выработке решений.

Было отмечено, что в конце этого года завершается программа армяно-российского сотрудничества в области культуры, которая включает в себя организацию ряда совместных мероприятий, изучение историко-культурного наследия народов Республики Армения, а также развитие партнерских связей. Было предложено разработать и представить на подписание новую программу сотрудничества в области культуры на ближайшие годы.