Государство 03 февраля, 2021 | Автор : admin

Правительство Армении 1 февраля представило в Европейский суд по правам человека межгосударственый иск против Азербайджана. Иск представлен за конвенционные нарушения, допущенные Азербайджаном в течение 44-дневной войны и в последующий период.

Как сообщили в офисе представителя Армении в ЕСПЧ, в частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушал права на жизнь, неприкосновенность, собственность, личную и семейную жизнь, образование и ряд других прав, также подвергал пыткам и проявлял бесчеловечное отношение к населению Арцаха и Армении.

Правительство приложило к иску многочисленные и объемные доказательства. В иске, в числе многих других, затронут также ряд вопросов защиты прав военнопленных и гражданских лиц, перемещенного населения Арцаха, погибших и раненых гражданских лиц, их родных, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ.

Этот межгосударственный иск от имени государства является важнейшим шагом правового процесса против Азербайджана. Примечательно, что этот иск является первым межгосударственным иском, представленным Арменией в Европейский суд по правам человека.

В ближайшее время в Европейский суд будут направлены и другие дополнительные доказательства, обосновывающие уже представленные требования. Офис представителя Армении в ЕСПЧ в будущем, так же как и сейчас, будет представлять общественности все дальнейшие развития и предпринимаемые шаги.