В ЕАЭС начали отдавать предпочтение национальным валютам

В мировой торговле их доля осталась почти неизменной

Объем взаимной торговли внутри ЕАЭС, осуществляемой в национальных валютах, за последние годы существенно вырос. По разным подсчетам, порядка 74% взаиморасчетов ведется сегодня именно в нацвалютах государств-членов Союза. Однако их доля в обслуживании мировой торговли составляет около 2%. И в этом смысле есть довольно серьезный потенциал роста.

Дедолларизация способствует интеграции

Новое исследование Евразийского банка развития (ЕАБР) как раз и посвящено анализу того, как изменилась роль национальных валют ЕАЭС в региональной и мировой валютной системе, каковы их перспективы в будущем, а главное — какие имеются механизмы, которые могут способствовать дальнейшему росту их удельного веса в мировой торговле. Аналитический доклад ЕАБР именно так и называется — “Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах”.

За последние семь лет, как отмечают авторы исследования, роль стран ЕАЭС в мировой торговле практически не изменилась: на их долю по-прежнему приходится около 2% глобальной торговли.

В числе 30 ключевых мировых валют из всех стран ЕАЭС представлен рубль — в этой валюте проводится около 1% всех операций. В торговле стран ЕАЭС с третьими странами доля национальных валют в обслуживании платежей за импорт в среднем составляет около 24%.

Что касается внутренних взаимных расчетов стран ЕАЭС, то по итогам последних семи лет платежи в национальной валюте увеличились с 63% в 2013 г. до 74% по итогам 2019 г. При этом за последнее пятилетие доля доллара снизилась с 25% в 2015 г. до 19% в 2019 г., а евро занимает скромное место во взаиморасчетах стран Союза — около 7% за рассматриваемый период. Меры по дедолларизации на пространстве ЕАЭС, говорится в докладе, направлены на снижение рисков финансовых потерь в случае колебания курсов и на углубление интеграционных процессов в регионе.

Концепт успеха в макростабильности

Одним из основных препятствий для усиления роли национальных валют стран ЕАЭС остаются проблемы в макроэкономической плоскости. Прежде всего, выделяются сохраняющиеся высокие транзакционные издержки использования нацвалют. Связано это, по мнению аналитиков ЕАБР, с низким уровнем диверсификации экономик, относительно слабой макроэкономической стабильностью в ряде стран региона и недостаточным уровнем развития финансовых рынков.

“Фундаментально повышение роли национальных валют в ЕАЭС и мире может быть обеспечено устойчивым экономическим ростом, опережающим ростом внешней торговли, диверсификацией товарной структуры экспорта и денежно-кредитной стабильностью”, — пояснил главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров в ходе презентации доклада.

Говоря о привлекательности национальных валют для бизнеса, он пояснил, что в ее основе должна лежать стабильно растущая экономика с опережающим ростом торговли. А также экономика со стабильной денежно-кредитной политикой. Да, государственная политика может играть важную роль в продвижении национальной валюты, полагает экономист. Но фундаментально наиболее весомыми факторами, по его мнению, являются рост ВВП и опережающий рост внешней торговли.

Это отчетливо видно на примере Китая, который с 2008 года активно содействовал международному признанию своей валюты. И уже к 2020 году достиг того, что юань занимает пятое место в мире среди валют, обслуживающих торговые сделки. Позиции юаня укрепились и на пространстве стран ЕАЭС. Так, доля юаня в китайском импорте в Россию увеличилась с 2% в 2013г. до 25% в 2019г.

“Макростабильность, дополненная пакетом рыночных механизмов — это концепт успеха национальных валют”, — высказал свою точку зрения г-н Винокуров.

Нужно кардинально переломить ситуацию

Проблема в том, что разная денежно-кредитная политика в Союзе существенно тормозит процесс евразийской интеграции. В реалиях это приводит к тому, что когда происходит ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, падают цены на основных топливно-сырьевых рынках, то возникает конфликт интересов со странами импортерами углеводородов, в том числе с Арменией.

Но, как признают сегодня и бизнес, и экспертное сообщество, необходимо гармонизировать национальные законодательства в финансовой сфере, чтобы суметь создать интегрированный валютный рынок. При этом среди основных препятствий в использовании национальных валют специалисты называют не только различия в валютном регулировании, но и недостаточное развитие рынка платежных услуг, невыгодные курсы конвертации и высокую волатильность курсов национальных валют.

Развитие платежных инструментов или устранение определенных валютных ограничений могут способствовать большему использованию национальных валют в двусторонних отношениях. Однако на практике выбор предприятиями валюты платежа зависит от того, применение какой валюты позволит снизить финансовые риски, транзакционные издержки, налоговые и неналоговые обязательства.

В этом смысле, как ранее отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, к числу приоритетных задач нужно отнести также формирование евразийских бирж и механизмов ценообразования, предоставление преимуществ для расчетов в нацвалютах. По мнению г-на Глазьева, Межгосбанк СНГ мог бы сыграть важную роль в обеспечении конверсионных операций с более низкими, чем у коммерческих банков, тарифами. Кроме того, министр ЕЭК предложил не распространять валютный контроль на расчеты в национальных валютах и рассмотреть вопросы кредитования и финансирования взаимной торговли и совместных инвестиций.

“Нужно кардинально переломить ситуацию и создать собственную евразийскую валютно-финансовую систему. Она страховала бы нас от рисков и была бы надежной, прозрачной, удобной, эффективной и не была бы обременительной для участников хозяйственной деятельности”, — пояснил министр, добавив, что для этого прежде всего необходимо стабилизировать курсы таких валют.