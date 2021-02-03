Баку и Анкара превращают Шуши в “волчье логово”

Совсем недавно мы писали о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, не допуская в Арцах, включая в оккупированную азербайджанскими ВС древнюю арцахскую столицу Шуши, международных экспертов ЮНЕСКО для осуществления миссии по защите культурного наследия, демонстративно устроил вояж на оккупированные арцахские территории представителей ряда исламских организаций, которые с помпой возвестили о намерении присвоить Шуши “статус культурной столицы исламского мира”.

Однако, судя по последним действиям Турции и Азербайджана, Шуши, который был одним из культурно-образовательных центров Кавказа и дал миру многих известных деятелей армянской и мировой культуры, Анкара и Баку намерены превратить в центр терроризма в нашем регионе.

Лидер партии “Националистическое движение” (ПНД) в Турции, являющейся политическим крылом террористической группировки “Серые волки”, ДевлетБахчели 26 января объявил о строительстве школы в Шуши, которая будет давать образование в националистическом духе. Он подчеркнул, что фундамент школы будет заложен 30 января 2021г. (т.е. уже заложен) и даже продемонстрировал эскизы здания. Как передает турецкая Hurriyet, Бахчели заявил, что его предложение по строительству школы в Шуши одобрили как президент Турции РеджепТайипЭрдоган, так и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомню, что “Серые волки”, или “Бозкурт”, придерживающиеся идеологии пантюркизма, т.е. консолидации тюркских народов, и неофашизма и провозгласившие своей целью создание Великого Турана на основе турецкой национальной традиции, культуры и общественного уклада, известны своими насильственными методами действий как в самой Турции, так и за ее пределами.

В 1970-1980гг. “Бозкурт” организовала ряд убийств и террористических актов против членов демократических организаций — Рабочей партии Турции, Социалистической рабочей партии, профсоюзных организаций, а также представителей интеллигенции и студенты.

Наиболее громким актом “Серых волков” за рубежом стало покушение на Папу Римского Иоанна Павла II 13 мая 1981г. активистом “Бозкурт” Мехметом Али Агджой. “Волки” активно работают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, поддерживают сепаратистское движение за образование государства Восточный Туркестан, которое пантюркисты видят восточным барьером Великого Турана.

Главной зарубежной базой “Бозкурт” является Европа — в основном Германия, Нидерланды и Бельгия. Там они действуют под крылом многочисленных турецких культурных организаций, озабоченных сохранением “турецкой идентичности”. В основном их деятельность сводится к протестным маршам и вандализму в отношении монументов, посвященных Геноциду армян, избиениям китайских туристов, дракам с членами турецкой общины, придерживающимися левых взглядов, и профсоюзными активистами. По данным NeuesDeutschland и DerSpiegel, в Германии “Серые волки” насчитывают более десяти тысяч человек и являются крупнейшей правой организацией в стране. Как правило, они набирают новых членов из представителей третьего поколения турецкой диаспоры, испытывающих интерес к национальной идентичности.

В период развязанной 27 октября 2020г. турецко-азербайджанским тандемом войны против Арцаха армяне Германии получали угрозы о расправе со стороны членов “Бозкурт”. В начале ноября 2020г. во Франции запретили деятельность этой террористической группировки в связи с тем, что она состоит из “крайне правых турецких националистов”, которые распространяют в сети призывы к насилию в отношении армян и курдов. Они также вступали в столкновения с применением оружия на территории страны. Кроме того, во Франции власти выявили несколько тренировочных лагерей, в которых “Серые волки” проходят подготовку для участия в акциях насильственного характера. Кстати, ограничения решили ввести вскоре после того, как памятник о Геноциде армян недалеко от Лиона был испорчен протурецкими лозунгами — на мемориале желтой краской написали название группировки и первые буквы имени РеджепаТайипаЭрдогана — RTE. Нелишне отметить, что во многом благодаря поддержке ПНДЭрдоган победил на досрочных президентских и парламентских выборах 2018г.

По имеющимся сведениям, с 1988г. террористы “Бозкурт” принимали активное участие практически во всех антиармянских акциях Азербайджана, а также в военной агрессии Азербайджана против Арцаха в апреле 2016-го. Осенью 2020г. Турция также направила на войну против Арцаха боевиков “Бозкурт”. Видео, на которых боевики демонстрируют характерный для террористов этой организации жест из двух пальцев не оставляет места для сомнений. И вот теперь в Шуши открывается школа по подготовке террористов.

“Присутствие в какой-либо форме на оккупированных территориях Арцаха иностранных сил, проповедующих идеологию пантюркизма и неофашизма и использующих террор в качестве основного средства достижения целей, представляет чрезвычайно большую угрозу не только для Арцаха, но и для региональной и глобальной безопасности”, — отмечает МИД Арцаха. В заявлении по этому поводу МИД отмечает, что факт одобрения реализации этого проекта высшим руководством Турции и Азербайджана “указывает на планы Анкары и Баку создать очаги напряженности в регионе и соседних странах, а также подорвать усилия международного сообщества по мирному, всеобъемлющему, справедливому урегулированию азербайджано-карабахского конфликта”.

“Отправка на оккупированные территории Республики Арцах ультраправых неофашистских сил, как и использование международных террористов в период вооруженной агрессии против Арцаха, являются звеньями одной цепи в экспансионистской политике Турции по отношению не только к Арцаху и Южному Кавказу, но и к регионам за их пределами. Данная политика Турции и Азербайджана заслуживает самого строго осуждения и требует от международного сообщества, заинтересованных организаций и структур соответствующих незамедлительных действий, направленных на недопущение и пресечение подобного рода деструктивных инициатив”, — резюмировали в арцахском внешнеполитическом ведомстве”, — подчеркивает МИД Арцаха.

Сумеет ли международное сообщество реально оценить исходящую от турецко-азербайджанского террористического тандема угрозу, а тем более принять действенные меры в этом направдении? Или, как всегда, отрезвление придет, когда неуправляемые и одержимые идеями обретения власти над миром разожгут серьезный пожар, который, думается, будет носить далеко не региональный характер? Кстати, закинутые в Арцах во время войны турецкие наемники из Ближнего Востока никуда оттуда не исчезли. Где они и к чему их готовят — тоже вопрос…