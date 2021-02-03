Минская группа ОБСЕ вновь заявляет о себе

После подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ (в числе которых Российская Федерация, Франция и США) вновь заговорили о своей роли в сложившейся вокруг НК ситуации. Напомним, что попытки Франции и США остановить длившуюся 44 дня жестокую войну не увенчались успехом, и только члену МГ ОБСЕ России удалось 9 ноября прекратить кровопролитие.

После этого зафиксированного факта в регион пожаловали французский и американский сопредседатели Минской группы, которых, мягко говоря, не очень-то дружелюбно принял Азербайджан…

Тем не менее, Минская группа, в свое время сформированная для содействия урегулированию Карабахской проблемы исключительно мирным, переговорным путем, что, впрочем, ей так и не удалось (в ходе войны Франция и США, как и многие другие страны, ограничились осуждающими заявлениями, при том, что член НАТО Турция была подстрекателем и активным участником этой войны), существует, более того, спустя два месяца после войны подает активные признаки жизни.

Так, в последние дни января в Армению прибыл Госсекретарь по европейским вопросам министерства иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан и заговорил о том, что сопредседательство Минской группы продолжает считать актуальной ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, трехстороннее заявление от 9 ноября поднимает ряд вопросов, но есть вопросы, которые там не поднимаются. Эти упущенные моменты следует решать в рамках Минской группы. В ходе визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в декабре стороны подтвердили готовность продолжить обсуждение данных вопросов в формате МГ ОБСЕ. Важность Минской группы ОБСЕ остается актуальной, и работа в этих рамках должна быть продолжена, — сказал мсье Лемуан в беседе с армянскими журналистами.

“Важность МГ ОБСЕ в том, чтобы обсудить эти, не вошедшие в заявление, пункты. В рамках визита сопредседателей в декабре стороны подтвердили готовность продолжить обсуждения. В начале этой недели состоялась встреча (сопредседателей — ред.) в Польше. Думаю, следующим этапом станет визит. Так что важность МГ ОБСЕ остается актуальной, работа должна продолжиться в рамках этого формата”, — заявил он, особо коснувшись вопроса возвращения пленных армян, который, по словам Лемуана, обсуждается с обеими сторонами. “В вопросе военнопленных главный мандат у МККК, они в этом направлении работают. Но естественно, что и мы при любой возможности поднимаем этот вопрос”, — добавил он.

Другая страна-сопредседатель — США также заявила об активизации деятельности Минской группы.

На днях посол этой страны в России Джон Селливан заявил в одном из интервью, что США сотрудничают с Россией по Нагорному Карабаху и хотят продолжить диалог.

“США, Франция и Россия являются сопредседателями Минской группы. На брифинге в МИД России мы узнали о событиях в Нагорном Карабахе, завершении конфликта между Азербайджаном и Арменией. Это пример области, в которой Соединенные Штаты сотрудничают с правительством России, и в данном случае — и с правительством Франции в качестве сопредседателей Минской группы. Мы хотим продолжить наше сотрудничество по этим вопросам”, — сказал он.

Как видим, речь идет о послевоенном урегулировании — в ходе войны ни Франция, ни США не добились успехов в своих попытках остановить кровопролитие.

В ходе войны не прозвучало и четких, резких осуждений в отношении Турции, которая фактически стимулировала Азербайджан в развязывании войны в Карабахе, всячески способствовала силовому решению вопроса.

Зато спустя два месяца после войны этого вопроса коснулся Европарламент.

Во второй половине января этот представительный европейский орган принял резолюцию, в которой большое место уделено вопросу Нагорного Карабаха. Естественно, Европарламент принял к сведению трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, строго осудил нападения на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и убежища, использование кассетных боеприпасов и призвал Армению и Азербайджан ратифицировать Конвенцию о кассетном оружии.

В резолюции Европарламента также подчеркивается, что прочное урегулирование еще не найдено, что процесс определения будущего правового статуса региона должен осуществляться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и на основе ее основных принципов. Было отмечено, что в Нагорном Карабахе должны быть обеспечены безопасность армянского населения, армянского культурного наследия, безопасное возвращение вынужденных переселенцев и беженцев в места прежнего проживания.

В отдельном параграфе резолюции Европейский парламент подверг резкой критике дестабилизирующую роль Турции, которая еще больше подрывает хрупкую стабильность на Южном Кавказе, призвал Турцию воздержаться от вмешательства в нагорно-карабахский конфликт, в том числе предлагая военную помощь Азербайджану, воздерживаться от его дестабилизирующих действий и активно содействовать миру. Осуждена также переброска Турцией иностранных боевиков-террористов из Сирии и других частей в Нагорный Карабах.

Европарламент выразил озабоченность участием третьих стран в конфликте, особенно вмешательство Турции и ее дестабилизирующая роль, и призвал к международному исследованию присутствия иностранных боевиков, использования кассетных боеприпасов и фосфорных бомб, а также призвал Европейский союз и международные организации не допускать безнаказанности за военные преступления в Нагорном Карабахе, использование запрещенного оружия, подчеркнув необходимость оказать гуманитарную помощь пострадавшим, незамедлительно осуществить обмен пленными и пострадавшими, сохранить культурное наследие Нагорного Карабаха.