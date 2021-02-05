Немедленно освободить армянских пленных

Регион 05 февраля, 2021 | Автор : admin

Призвала Азербайджан ЕНП

Члены Европейской народной партии призвали Азербайджан немедленно освободить военнопленных и гражданских лиц, захваченных во время войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает официальный сайт ЕНП.

“Члены Политической ассамблеи ЕНП призывают Азербайджан ускорить процесс обмена военнопленными, пленными и телами погибших. Члены Политического форума призывают и Европейскую комиссию продвигать этот гуманитарный вопрос в нынешних и в будущих отношениях с Азербайджаном, а также призывают Европарламент срочно обсудить процесс обмена военнопленными и заложниками, захваченными в дни войны в Нагорном Карабахе”, — говорится в заявлении Политической ассамблеи ЕНП.