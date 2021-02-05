Южная Австралия признала Арцах

Регион 05 февраля, 2021 | Автор : admin

Нижняя палата парламента австралийского штата Южная Австралия официально признала право Республики Арцах на самоопределение, осудила Азербайжан и Турцию за вторжение в исконно армянские территории. Комиссия Ай-Дат Австралии сообщает в этой связи, что соответствующая резолюция принята Нижней палатой парламента.

Напомним, что еще в октябре 2020 года законодательным органом Нового Южного Уэльса Австралии была принята другая резолюция, которой штат признал независимость Арцаха и призвал федеральное правительство также признать Республику Арцах, считая это единственно возможной мерой урегулирования конфликта, дабы избежать впоследствии военной агрессии.

В этой исторической резолюции (автор — депутат Том Куцантонис) отмечалось также, что действия президента Турции Эрдогана и президента Азербайджана Алиева, осуществляемых в контексте политики пантюркизма, ранее привели к геноциду, ныне же угрожают этнической чисткой в отношении армянского населения Арцаха.

Комиссия Ай-Дат Австралии выразила благодарность авторам резолюции, а также всем проголосовавшим за нее депутатам.