Возобновляется регулярное авиасообщение

Регион 05 февраля, 2021 | Автор : admin

Россия с 15 февраля возобновит регулярное авиасообщение с Арменией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

“Принято решение с 15 февраля 2021 года на взаимной основе возобновить международное авиасообщение с Арменией (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю)”, — говорится в сообщении.

В марте 2020г. вследствие пандемии COVID-19 Россия приостановила все зарубежные коммерческие авиаперевозки.

С 1 февраля 2021г. между двумя странами действует пилотная программа “Путешествую без COVID-19”, которая позволяет гражданам Армении с отрицательным результатом теста на COVID-19, сданного 72 часа назад пересечь воздушное пространство России. Правительство РФ 3 февраля сообщило, что двумя рейсами в неделю Москва-Баку возобновляется и воздушное сообщение с Азербайджаном.

Напомним, что до начала пандемии по маршруту Москва-Ереван ежедневно совершалось пять авиарейсов.