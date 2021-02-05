Армения ведет переговоры о закупке российской вакцины

Государство 05 февраля, 2021 | Автор : admin

Министр здравоохранения Армении АнаитАванесян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина и советника посольства РФ Павла Курочкина.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, в ходе встречи стороны обсудили направления сотрудничества, достигнутые между министерствами здравоохранения двух стран в рамках протокола заседания армяно-российской межправительственной комиссии.

АнаитАванесян подчеркнула важность предоставляемой РФ регулярной помощи Армении — вакцины, лабораторно-диагностическое оборудование, в том числе передвижные лечебно-диагностические клиники.

Следует отметить, что армяно-российские форумы по вопросам здравоохранения, которые ежегодно проводятся в Москве и Ереване, играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Кстати, следующий форум в 2021 году планируется провести в Москве.

Министр Аванесян поблагодарила Россию за неоценимую помощь в борьбе с новым видом коронавируса (COVID-19), подчеркнув, что за последний год было налажено активное сотрудничество с российскими коллегами. “Для нас очень важны тесное сотрудничество с российской стороной и регулярный обмен информацией и опытом, и уже сегодня наши специалисты активно ведут переговоры о закупке российской вакцины “Спутник V”. В этом контексте хочу отметить, что Министерство здравоохранения Армении подписало соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы “COVAXFACILITY”, тем не менее, мы готовы также закупить дополнительные партии российской вакцины “Sputnik V” в рамках этой инициативы”, — сказала АнаитАванесян.

В конце встречи стороны поблагодарили друг друга за плодотворное сотрудничество, подчеркнув, что этот процесс имеет серьезную конструктивную основу, направленную на развитие сотрудничества между стратегическими союзниками, обеспечение здоровья и благополучия населения наших стран.