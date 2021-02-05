Регион 05 февраля, 2021 | Автор : admin

Государственные органы Арцаха занимаются вопросами создания профессиональных военных подразделений на контрактной основе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.

“Ходят слухи, что государственный флаг Азербайджана будет размещен на зданиях государственных учреждений на площади Возрождения Степанакерта. Считаю необходимым категорически опровергнуть эти слухи. Некоторые СМИ распространяют в социальных сетях слухи о расформировании Армии обороны Арцаха, согласно которым не будет никакой охраны границы Арцаха. В связи с этим хочу проинформировать общественность, что государственные органы Арцаха в настоящее время работают над вопросами создания профессиональных военных подразделений на контрактной основе. В некоторых кругах есть опасения, что, например, Кркжанский, Ачапнякский районы Степанакерта или село Иванян в Аскеране скоро будут заселены азербайджанскими семьями. Также ходят слухи, что азербайджанцы делают покупки в Степанакерте. Уверяю вас, что подобные слухи безосновательны.

Дорогие граждане Арцаха! От имени властей Республики Арцах заверяю вас, что, несмотря на невосполнимые потери, понесенные нами в результате боевых действий, государство всегда привержено выполнению своих обязательств по обеспечению безопасности и нормальной жизни населения. Поэтому, призываю вас не поддаваться ложным слухам и быть уверенными, что делается и будет делаться все для создания необходимых условий достойной жизни арцахца”, — говорится в заявлении секретаря Совета безопасности Арцаха Виталия Баласаняна.