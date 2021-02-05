Искусственный интеллект в управлении городом

Китай намерен осуществить многомиллиардные инвестиции в Армении

В начале августа прошлого года в Армении было подписано соглашение об армяно-китайском экономическом сотрудничестве, которое сразу же вызвало у нас широкий резонанс. Ведь не каждый день появляется новость о том, что Китай намерен инвестировать 15 млрд долларов в строительство “Умного города” в Армении.

Авторы проекта, пусть и довольно лаконично, но все же объяснили в то время, что подразумевается под “умным городом”, уточнив, что это населенный пункт нового поколения, все системы которого управляются инновационными технологиями, обеспечивающими самый высокий уровень жизни населения.

Само же соглашение 6 августа 2020 года с армянской стороны было подписано Агентством реконструкции и развития Армении (ADKARS), а с китайской — Академией наук Китая, китайскими строительными корпорациями (Китайская корпорация железнодорожного строительства, Китайская корпорация транспортного строительства), банками Китая, в частности, EximBankofChina.

“На самом деле, мы изначально не хотели публичности соглашения, предполагая озвучить детали, как только дойдем до этапа конкретных договоров. Но у китайской стороны было условие или, скажем, просьба обеспечить публичность соглашения — и в Армении, и в Китае. Причем, в Китае это событие происходило в более торжественней форме”, — рассказал в беседе с нами президент ADKARS Саркис Геворкян.

По типу Академгородков

Ожидаемые многомиллиардные инвестиции, естественно, не будут разовым финансовым вливанием в экономику Армении. Как ожидается, проект будет осуществляться в течение 10-15 лет в рамках интеграционной инициативы “Один пояс, один путь”. Аналогичные проекты, по словам нашего собеседника, Китай планирует реализовать и в других странах. Но Армения стала первой страной, с которой было подписано соглашение о строительстве “Умного города”, в котором будет сосредоточена научно-технологическая компетенция как Армении, так и Китая. Последняя, кстати, уже давно доказала всем миру, что в области высоких технологий она не только сумела догнать, но по некоторым направлениям даже обогнать ведущие мировые державы. В стране запускают 5G связь, китайские суперкомпьютеры становятся самыми быстрыми в мире, КНР готовится исследовать Луну и ежегодно запускает десятки новых спутников в космос.

Достаточно вспомнить, как в январе прошлого года китайский космический аппарат “Чанъэ-4” успешно прилунился на обратной стороне Луны. Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской станцией “Луна-3” в октябре 1959 года. А спустя почти десять лет после этого, в 1968 году американские астронавты пролетели над обратной стороной Луны на борту космического корабля “Аполлон-8”. Однако за всю историю лунной эпопеи еще никто не сажал аппараты на обратной стороне спутника Земли. Китайцы же сумели забраться туда, где еще ни разу не была ни нога человека, ни опора космического аппарата.

“Но обладая передовыми технологиями, Китай понимает, что один — в поле не воин. И что надо работать с другими странами, опираясь на те возможности и потенциал, который у них имеется. В этом смысле Армении и был предложен проект “Умного города”, по своей концепции очень похожий на советские Академгородки, которые были построены в Новосибирске, Подмосковье и т.д. То есть создается город со всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы люди могли работать там над новыми технологиями (это искусственный интеллект, медицинские нейросети, производство новых материалов, новых лекарств, интернет умных-вещей и пр). Однако в советские годы Академгородки были закрытыми. В случае “Умного города” такого нет. К тому же новый город будет управляться искусственным интеллектом. Это основа проекта, потому что без искусственного интеллекта в ближайшее десятилетие невозможно представить развитие экономики какой-либо страны”, — пояснил глава Агентства реконструкции и развития.

Сам город будет занимать территорию примерно в 15-20 кв. км, в нем, как ожидается, будут проживать около 15 тыс. человек. В соответствии с проектом он будет разделен на две части — промышленную и наукоемкую. Помимо создания совместных компаний в сфере высоких технологий, будут реализованы также инфраструктурные проекты, учитывая то, что речь идет о строительстве нового города с нуля.

Совместный бизнес сближает страны

В момент подписания соглашения локация проекта еще не была определена. Но за последние месяцы в этом направлении появилась определенная конкретика и уже выделены три территории в Тавушской, Лорийской и Араратской областях. Все эти территории, по словам г-на Геворкяна, совершенно разные и интересны каждая по-своему. Причем, главным критерием была отдаленность от столицы, чтобы развивать регионы, а не только Ереван.

“Наша поездка в Китай намечалась еще в ноябре прошлого года. Но в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом в мире, плюс военной обстановкой у нас в стране мы были вынуждены отложить ее. К сожалению, задержка в три месяца была довольно чувствительной. Как бы то ни было, планируем поехать уже в этом месяце. Причем, повестка довольно насыщенная. Будут встречи с представителями компаний, с которыми подписано соглашение, а также компаниями, проявившими заинтересованность в работе с армянскими специалистами”, — поделился планами г-н Геворкян.

Однако все последние месяцы, продолжил он, с китайской стороной работали очень интенсивно. В результате на финальную стадию вышла подготовка документов по открытию сразу нескольких компаний, в том числе, управляющей компании и совместной архитектурно-строительной. Продвинулись вперед и переговоры по созданию фонда, которому надлежит финансировать весь этот проект.

“За последние пару десятилетий мы наблюдаем, как Китай осуществляет своеобразную экономическую экспансию по всему миру, реализуя мощные интеграционные проекты. При этом она не преследует каких-либо политических целей. Просто там понимают, что когда люди делают совместный бизнес и совместные проекты, то тем самым эти страны сближаются. А поскольку Армения находится в очень важном географическом месте, интерес к ней с китайской стороны еще больше растет. Что касается проекта “Умного города”, то это не какая-то благотворительность, а просчитанный с их стороны инвестпроект. Да, Китай — очень богатая страна, которая может позволить себе долгосрочные инвестиции. Но она должна проанализировать, какую отдачу они дадут. На мой взгляд, китайская сторона сейчас будет просчитывать варианты действий и ждать, что произойдет в Армении в ближайшие несколько месяцев”, — изложил свою точку зрения наш собеседник, добавив, что если ничего не помешает, то уже к лету армяно-китайский инвестпроект выйдет на начальную стадию реализации, в рамках которой будут открыты управляющая и архитектурно-строительная компании.