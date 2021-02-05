С христианскими храмами в Турции не церемонятся

Анкара продолжает политику по целенаправленному уничтожению христианских, армянских церквей и памятников культуры. Недавно в провинции Кютахья на западе Турции была разрушена армянская церковь Сурб Торос, построенная еще во времена правления османского султана Мурада. В 1603г. храм разрушили, позже восстановили, какое-то время он служил в качестве зала торжеств, после чего его окончательно закрыли, а ныне просто разрушили, хотя у церкви Сурб Торос был статус охраняемого объекта.

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) осудила этот акт вандализма, отметив, что Турция должна обеспечить защиту своего разнообразного религиозного и культурного наследия. Но…

На днях стало известно, что две армянские церкви турецкого города Бурса выставлены на продажу на одном из коммерческих сайтов Турции за 6 млн и за 6 млн 30 тыс турецких лир. Человек, разместивший объявление о продаже одного из храмов, не указывает названия церкви, но отмечает, что историческая церковь может служить культурным и художественным центром, музеем или гостиницей.

Отмечается также, что церковь, построенная для проживавшего здесь армянского населения (до Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении в начале ХХ века — Г.М.), была передана в частную собственность в 1923г. и некоторое время использовалась как табачный склад, затем как швейная фабрика. Отметим, что до 1915г. в прилегающих к Бурсе районах было 17 армянских церквей — Св.Аствацацин, Св.Архангела, Св.Саркиса, Св.Фаддея Варфоломея, Св.Акопа, Св.Григория Просветителя, Св.Карапета и др.

Уничтожением армянского культурно-исторического наследия власти Турции занимаются все последние 100 с лишним лет. Нередки случаи, когда камни разрушаемых церквей, хачкары, могильные плиты с уничтожаемых армянских кладбищ используются для постройки тех или иных объектов, дорог и т.д. Армянской общине оставлены лишь единичные церкви, памятники. Как неоднократно отмечал редактор издающегося в Турции армянского отдела газеты “Акос” БагратЭстукян, есть лишь два способа помочь спасти армянское достояние — это выкуп храмов армянским Константинопольским патриархатом или внесение правительством самой Турции храмов в списки памятников в целях развития туризма. Иногда в целях продемонстрировать Западу свою цивилизованность и толерантность Анкара выступает с заявлениями о планах реконструкции некоторых армянских церквей. Но до реальной реставрации дело практически не доходит. Да и то, к т.н. реставрационным работам не допускаются армянские специалисты. Соответственно, ничего армянского в этих памятниках не остается. При этом построенные армянами же мечети являются архитектурной гордостью Турции.

Практически все самые известные шедевры исламской архитектуры в Турции построены христианскими архитекторами — армянами и греками. Вот только несколько примеров. Мечеть ПертевниялВалиде Султан построена в 1869-1871гг. архитектором Саркисом Бальяном. Мечеть Сулеймание в 1550-1557гг. создана архитектором Синаном (по одним данным — армянин, по другим — грек). Им же построена мечеть Селимие, внесенная в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Мечеть Ортакёй рядом с Босфорским мостом в Стамбуле построена в 1853-1854гг. армянским архитектором НикогосомБальяном.

И уж совсем мало кому известно, что купол Собора Святой Софии в Константинополе (ныне Стамбул) был восстановлен армянским архитектором Трдатом.

Собор Св. Софии — купол Трдата стоит уже больше тысячи лет

Те, кому довелось воочию любоваться величественным православным Собором Св. Софии до его превращения в мечеть, утверждают, что даже гиды в Стамбуле не имеют понятия о том, кто восстановил купол храма. Имя архитектора, восстановившего разрушенный землетрясением 989г. купол Собора не упоминают даже византийские источники. Оно сохранилось только в армянской летописи начала XI века “Всеобщая история” СтепаносаТаронеци: “…даже собор (Святой) Софии от вершины до самого подножия развалился на куски. Многие опытные греческие мастера пытались его восстановить. Там находился строитель армянин Трдат. Он представил план и модель небесного свода (купола), изготовленные с удивительным соображением дела, и приступил к работе, так что церковь была полностью восстановлена изящней прежнего”.

Но Трдат не просто строитель. Архитектор Трдат (дар богов) (950−1020гг.) был известным зодчим Армении во времена царей Багратуни, а также в Византии. После того, как царь Ашот III перенес столицу Армении из Карса в город Ани (ныне в Турции, на границе с Арменией), Трдат построил кафедральный собор в Аргине — католикосат (рядом с Ани, тип купольного зала), и кафедральный собор в Ани (тип купольной базилики). Оба с большими куполами. А также церковь Сурб-Ншан (святое Знамение) в Ахпатском монастыре и церковь Григория в Ани (Гагикашен, 3-ярусная ротонда).

Говорят, что выбор пал на Трдата, как имеющего опыт возведения куполов на парусах — эти конструкции в форме сферического треугольника связывали квадратное подкупольное пространство с куполом. Однако в Армении архитекторы работали с крупными каменными глыбами, а купол собора Святой Софии был сделан из кирпича и известняка. После представления Трдатом плана восстановления собора, чертежа и модели постреставрационного вида собора, что само по себе было ново для Византии, где раньше архитекторы не делали чертежуй, сомнений в выборе мастера не осталось.

Это была вторая реконструкция купола Святой Софии. Впервые он рухнул в мае 558-го, через 21 год после окончания строительства. Восстанавливал купол Исидор, племянник архитектора Исидора из Милета. Он поднял купол на 9 метров, но, по свидетельству очевидцев, София утратила легкость, так восхищавшую современников.

Трдат достроил западную часть купола, укрепил западную арку и увеличил ее высоту. Исследователями отмечают асимметрию каменной кладки на внутреннем основании купола. Ученые Уильям Эмерсон и Роберт Л. Ван Найс пришли к выводу, что результатом асимметрии стало увеличение большой западной арки, созданное Трдатом в целях предотвращения горизонтального распора в конструкциях арок, который создавался за счет опасной выпуклости южной части купола, сохранившейся с VI века. Другие исследователи отмечают, что Трдат выложил купол из глиняных кувшинов, поочередно вложенных один в другой — в полном согласии с традициями армянского церковного зодчества: и купол легче, и акустика в храме лучше…

Расчеты армянского архитектора оказались верными. Купол Собора Святой Софии стоит уже больше тысячи лет. Работа Трдата выдержала и испытание временем, и тяжесть османских воинов, взобравшихся на “небесный свод”, чтобы сменить крест на полумесяц.