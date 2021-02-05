Армения открыта перед международными организациями

Нельзя ставить знак равенства между Арменией и агрессором

Уже факт, что Азербайджан искусственно затягивает процесс возвращения пленных. Более того, против армянских военнослужащих и гражданских лиц, попавших в плен в ходе боевых действий в Арцахе, эта страна возбуждает необоснованные уголовные дела.

Сами азербайджанцы за прошедшие месяцы неоднократно публиковали видеоматериалы, свидетельствующие о бесчеловечном отношении к армянским военнопленным. Так что декларированный сразу после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня принцип “Всех на всех” (имеется ввиду возвращение пленных как с армянской, так и азербайджанской стороны) Азербайджан использует как очередной блеф. Получил своих пленных — а теперь делает вид, что не помнит уговора.

Конечно, мы знаем, с кем имеем дело. Знаем, поэтому и возник Карабахский конфликт, причины которого не слишком понятны ни в Европе, на в Америке. Если за столько лет не поняли, и после войны послы некоторых стран поздравляют Азербайджан по поводу восстановления территориальной целостности (территорий, по большому счету не слишком то и нужных Азербайджану), то трудно предположить, чтобы после всего случившегося поняли или захотели понять, что в действительности породило этот конфликт.

Свидетельством тому — заявления, озвученные международными организациями за последние десятилетия, когда ставился знак равенства между сторонами конфликта. По большому счету, в начавшейся 27 сентября кровопролитной войне эти заявления также сыграли свою роль.

Но уж коли регион в геополитическом отношении весьма важен для всего мира, международные организации держат его в центре внимания. Ныне на первый план выдвинут весьма болезненный для нас вопрос пленных.

С резким заявлением уже выступили эксперты ООН по правам человека, призвав незамедлительно освободить военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе последних боевых действий, а также передать семьям погибших их останки.

Что и говорить, заявление достаточно жесткое, но адресовано оно властям Армении и Азербайджана. Понятно, что международные эксперты должны обращаться к обеим сторонами конфликта, но не думается, что до обнародования подобного заявления международные эксперты не заметили опубликованные азербайджанской стороной видеоматериалы, свидетельствующие о бесчеловечном обращении с армянскими пленными. А может, действительно не видели?..

С более четким заявлением о возвращении пленных выступили на днях докладчики Европарламента по Армении и Азербайджану Марина Кальюранд, Андрей Ковач и ЗелянаЗовко. Они приветствуют освобождение на прошлой неделе нескольких военнослужащих и призывают Азербайджан освободить остальных, дабы можно было восстановить атмосферу доверия.

Продолжая оптимистичную идею о том, что с возвращением армянских военнопленных можно будет восстановить доверие к Азербайджану, европейские эксперты также настоятельно призывают стороны обеспечить полностью беспрепятственный доступ международных организаций для оказания гуманитарной помощи и защиты культурного наследия.

Тут следует отметить, что как прежде, так и сейчас Армения открыта перед международными организациями. Нам нечего скрывать — мы боролись за право на существование на родной земле. Но не всем это было понятно, тем более, воспринято даже теми, кто долгие годы были заняты урегулированием конфликта “исключительно мирным путем”.

Да, а как быть с “прочным решением конфликта”? Президент Азербайджана уже неоднократно заявлял, что конфликт исчерпан. Мол, он решил его силовым путем. Заметим, вопреки рекомендациям Минской группы ОБСЕ и многих-многих других международных организаций.

Что касается Минской группы ОБСЕ, то европейские эксперты, естественно, не забыли о ней. Для них по-прежнему актуальны переговоры о прочном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта и о будущем правовом статусе региона.

“Мы призываем обе стороны четко и публично подтвердить свою готовность вновь участвовать в процессе, возглавляемом сопредседателями Минской группы и основанном на базовых принципах группы, с которыми они сами согласились и которые отражают принципы Заключительного Хельсинкского акта — неприменения силы, территориальной целостности и равноправия и самоопределения народов”, — говорится в заявлении докладчиков Европарламента.

Заметим, что именно неразрывность последних двух принципов и привела к кровопролитию в Нагорном Карабахе. Фактически, дошло до того, что принцип территориальной целостности на данном этапе возобладал над правом самоопределения народа, которое, по большому счету, предполагает возможность жить, развиваться по собственному пути, и что самое главное — свободно дышать.

Что и говорить — настало время не допускать в заявлениях международных организаций знака равенства между Арменией и агрессором Азербайджаном. Мы должны потребовать это, имея на то полное право.