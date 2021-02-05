Эмиссия евробондов продемонстрировала доверие международных инвесторов

Государство 05 февраля, 2021 | Автор : admin

Очень важным событием экономического характера назвал премьер-министр Никол Пашинян пришедшее в начале текущей недели сообщение об успешной реализации правительством Армении очередной эмиссии евробондов. На международном рынке размещен транш государственных облигаций общим объемом $750 млн., сроком погашения в 10 лет и купонной доходностью в 3,875%.

Нынешняя эмиссия еврооблигаций состоялась на самых выгодных для нашей страны условиях при самой низкой за всю историю Республики процентной ставке. На это особо обратил внимание премьер-министр Никол Пашинян, который открыл вчерашнее заседание Кабинета министров с сообщения о состоявшемся на днях успешном размещении очередного транша евробондов.

“Это, конечно, очень важный сигнал для нашей экономики: во-первых, этим сформирована гарантия макроэкономической стабильности, а во-вторых, по сути, можем сказать, что это первый серьезнейший сигнал преодоления послевоенного экономического шока, что также свидетельствует: международные инвесторы испытывают доверие в отношении экономического будущего Армении и проводимой правительством политики.

Также хочу констатировать, поскольку по поводу этой темы есть определенные обсуждения, что этот транш совершенно не был внеочередным, выдающимся или чрезвычайным явлением, поскольку он был предусмотрен в инструментарии финансирования дефицита государственного бюджета 2021 года, и в этом плане можем констатировать, что мы начали экономический год с очень сильного позитивного сигнала и надеемся, что этот позитивный сигнал вызовет за собой цепную реакцию”, — заявил глава правительства. Никол Пашинян оценил успех с размещением нынешнего транша как чрезвычайно важный, отметив, что спрос был намного больше и приблизительно оценивался в объеме трех миллиардов долларов, однако было принято решение лимитировать выпуск и привлечь $750 миллионов.

Комментируя реализованную на днях эмиссию на вчерашнем заседании правительства, Атом Джанджугазян обратил внимание членов кабинета на то важное обстоятельство, что транш 2021 года оказался столь успешным не в результате сиюминутной оценки, а это, по сути, продемонстрированная со стороны действующего на международном рынке капитала инвестиционного сообщества оценка всего комплекса проводимой руководством Армении политики.

Министр финансов также высказался по теме увеличения государственного долга и звучащих в этой связи спекуляций, представив разъяснения по поводу обоснованности принятого решения об осуществлении нынешней эмиссии. “На первый взгляд, рост абсолютного показателя воспринимается как негативное явление, но нужно учитывать, что динамика изменений государственного долга является следствием финансово-кредитной политики и государственного бюджета. По его словам, следует учитывать также относительные показатели, которые дают более обоснованную оценку долговой обремененности экономики. Именно на основании таких показателей инвесторы принимают решения относительно того, насколько рискованной является привлекающая долг страна-эмитент и насколько она платежеспособна. “До сих пор Республика Армения, по крайней мере, до 2019 года, в основном оценивалась с точки зрения этих показателей как страна, имеющая малое долговое бремя”, — заверил Атом Джанджугазян.