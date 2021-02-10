Разрабатывается модель БПЛА для поисковых и спасательных работ

Государство 10 февраля, 2021 | Автор : admin

Специалисты Государственной академии кризисного управления МЧС Армении инициировали научно-исследовательские работы по использованию беспилотных летательных аппаратов в поисково-спасательных работах. 27 и 28 января в окрестностях города Апаран Арагацотнской области прошло первое полевое испытание БПЛА.

Беспилотник может работать с высокой эффективностью не только в поисково-спасательных работах после стихийных бедствий, но и в оказании помощи заблудившимся экспедициям и туристам, поэтому в научно-исследовательскую рабочую группу входят как преподаватели спасательного факультета ГАКУ, так и программист, и техник-инструктор по туристической безопасности.

В Апаране протестировали три сценария: поиск заблудившегося в лесу человека, не сориентировавшегося в местности в темноте человека и оказавшегося под слоем снега человека. В частности, в зависимости от плотности леса можно регулировать высоту полета БПЛА. Если у заблудившегося есть травмы и он не может двигаться, он может сделать какое-либо движение в положении сидя или лежа. В этом случае БПЛА быстрее найдет заблудшего, сократится время поиска. БПЛА оснащен специальными датчиками обнаружения. После обнаружения человека данные передаются в местный центр кризисного управления.

В поисках человека, оставшегося под снегом, пока нет положительных результатов. Работы продолжаются. С 4 по 8 февраля полевые истытаниябеспилотника при поисково-спасательных операциях проводятся и на окраине Степанавана в Лорийской области. В результате этих работ будет разработана модель дрона для поисково-спасательных операций.