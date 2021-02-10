“Мой шаг” продолжает поддерживать премьера

Государство 10 февраля, 2021 | Автор : admin

В минувшее воскресенье парламентское большинство — блок “Мой шаг”, — встретилось с премьер-министром Николом Пашиняном.

По итогам встречи было констатировано, что предложение премьер-министра о проведении внеочередных парламентских выборов не получило положительного отклика со стороны парламентской оппозиции, среди широких слоев населения не требуют внеочередных выборов.

Фракция “Мой шаг” продолжает поддерживать премьер-министра и правительство в деле реализации дорожной карты, представленной 18 ноября 2020 года.