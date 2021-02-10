Готовы к клиническим испытаниям

Экономика 10 февраля, 2021 | Автор : admin

5 разработанных в Армении аппаратов искусственной вентиляции легких уже готовы, в скором времени они пройдут клинические испытания. Об этом на пресс-конференции сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении АкопАршакян, коснувшись проекта финансирования разработок аппаратов искусственного дыхания легких.

“5 таких аппаратов уже готовы. Можно сказать, что они уже прошли фазу тестирования, есть необходимость в клинических испытаниях. В Армении подобное сложное оборудование, особенно в сфере медицинского приборостроения, никогда не создавалось, во всяком случае, мне это неизвестно. Это сложные системы, и получение таких знаний в Армении может иметь серьезное влияние”, — сказал министр. По словам Аршакяна, компания, выигравшая тендер, участвовала в тендере на лицензирование программного обеспечения JetPropulsionLaboratoryNASA. И из 330 компаний примерно из 42 стран выиграли 28, одна из которых была эта компания. По словам министра, разработка этих аппаратов в Армении стала возможной именно на этой основе. Эти 5 образцов будут представлены в ближайшем будущем.