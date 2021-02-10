Сфера ИТ регистрирует устойчивый рост

Экономика 10 февраля, 2021 | Автор : admin

Оборот высокотехнологичных компаний в Армении в течение 2020 года увеличился на 20,6%.

Приводя эти статистические данные по итогам сферы информационно-коммуникационных технологий за прошедший год, министр высокотехнологической промышленности Армении АкопАршакян особо подчеркнул, что этот значительный рост зафиксирован в чрезвычайно неблагоприятных условиях, вызванных пандемией COVID-19 и развязанной Азербайджаном против Арцаха войной.

Количество занятых в отрасли увеличилось на 22%, достигнув 18 747 человек. Также увеличилось и количество действующих компаний. В Армении 1 228 действующих компаний, работающих в сфере высоких технологий, в 2020 году 192 новые компании, получившие сертификаты, будут пользоваться налоговыми льготами, которые определены политикой министерства и законом.

Налоги по сравнению с прошлым годом выросли на 14%, превысив 41 млрд драмов. Для тех, кто интересуется высокотехнологичной отраслью, министр также представил подробную информацию об оплате в этом секторе. Заработная плата без учета налогов в 2019 году составляла в среднем 543 982 драм, в 2020 году превысила 580 000 драмов. Аршакян призвал тех, кто хочет получить высшее образование, поступать на инженерные специальности, заверив, что сфера активно развивается, у Армении есть потенциал.