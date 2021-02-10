Органика в тренде

В ЕАЭС формируется общий рынок органической продукции

Развитие органического сельского хозяйства является одним из приоритетов работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭКАртакКамалян в ходе состоявшейся на днях онлайн пресс-конференции, посвященной евразийской экономической интеграции.

Рынок органического сельского хозяйства, по его словам, оценивается на сегодня примерно в 200 млрд долларов.Учитывая высокий спрос на такую продукцию во всем мире, тема нормативно-правового регулирования органической продукции в странах ЕАЭС приобретает особую актуальность.

“На уровне Коллегии мы провели большую работу и приняли дорожную карту, которая предполагает решение двух задач. Речь, прежде всего, идет об унификации законодательств стран Союза с тем, чтобы органическая продукция, которая сертифицируется в одной стране ЕАЭС, действовала и в другом союзном государстве. Помимо этого, дорожная карта предусматривает также реализацию органической продукции, произведенной в ЕАЭС, на рынках третьих стран. Особенно в Европейском союзе”, — рассказал г-н Камалян.

При этом вопросы, связанные с доступом органической продукции на рынки третьих стран, будут прорабатываться ЕЭК совместно с международными организациями: Международной федерацией движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM) и Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FIBL).

Для развития не хватает либо средств, либо желания

На самом деле, в каждой из стран ЕАЭС сформированы свои производства органической продукции. В Белоруссии, Армении и Киргизии — это отдельные предприятия и кооперативы мелких аграриев. В Казахстане — малый бизнес и представительства крупных агрофирм. В России же — это средний бизнес и органические подразделения крупного агробизнеса. Законы, которые регламентируют правовые отношения в этой сфере, действуют практически во всех странах Союза.

Так, в августе 2018 года в России вступил в действие закон “Об органической продукции”, определяющий требования к экологически чистым продуктам питания. До этого в Евразийском союзе вопросы органического сельского хозяйства законодательно регулировались только в Армении и Казахстане. У нас в стране законодательное поле для этого направления агропромышленного комплекса было полностью урегулировано еще в 2009 году, когда был принят закон об органическом сельском хозяйстве.

Кстати, во всем мире таких стран — чуть больше 80-ти. Однако проблема на территории ЕАЭС в том, что само направление вроде бы интересует все страны, но на его расширение и реализацию не хватает либо средств, либо желания. В Армении, к примеру, на сегодня органическим сельским хозяйством, по разным подсчетам, занимается порядка 120-130 фермеров из всех областей, за исключением Ширака. Назвать цифру можно лишь приблизительно, поскольку у нас не ведется реестр, касающийся объема органической продукции — как с точки зрения гектаров, так и в плане тоннажа урожая. И это основная проблема, учитывая тот факт, что для развития органического сельского хозяйства это, по сути, самые важные сведения. Ведь нужно как минимум знать и понимать, что есть в наличии, чтобы правильно все распланировать. Более того, в условиях, когда органическое производство вот уже много лет является одной из приоритетных задач правительства, а в последнее время на самом высоком уровне говорится о важности его распространения, нет ни одной госструктуры, которая на должном уровне занималась бы развитием этого направления.

Такой подход привел к тому, что у нас чуть ли не каждый сельчанин искренне считает: мол, если он выращивает продукцию в селе, то это уже экологически чистая продукция. Но можем ли мы говорить об органике в условиях массового применения химических (в основном азотосодержащих) удобрений? Конечно же, нет. Потому что любое органическое производство начинается именно с земли: поля, где выращиваются кормовые культуры, и даже пастбища, где пасется скот, не должны быть обработаны никакой химией. Плодородность же почвы поддерживается путем внесения органических удобрений.

Базовые понятия различаются

Как следствие, в общей структуре традиционного сельского хозяйства Армении доля органики составляет мизерный процент. В остальных странах ЕАЭС ситуация не лучше. На эту тему эксперты Всемирного банка из государства евразийской пятерки провели соответствующие исследования, результаты которых чуть больше года назад были представлены на IV Ежегодной международной конференции по продовольственной безопасности в Евразийском регионе, прошедшей в Ереване.

Исследования показали, что в странах ЕАЭС значительно различаются базовые понятия и подходы к организации и расширению производства органической продукции. В целом под органическое сельское хозяйство в странах ЕАЭС отведено пока всего 1,5% сельхозземель. Из них порядка 70% посевов органического сельского хозяйства отведены в основном под три культуры — пшеницу, соевые бобы и кукурузу. Перечень рынков органики, на которых могут конкурировать евразийские страны, зависит, как отмечают авторы доклада, от того, в чем специализируется конкретная страна. Так, на рынке пшеницы диктовать условия конкурентам могут Россия, Казахстан и Киргизия. Также Казахстан и Россия превалируют на рынке соевых бобов. А вот Армения, Киргизия и Белоруссия хорошо ощущают себя на рынке фасоли.

У нас в стране, несмотря на определенное развитие производства органической продукции, каких-либо крупных агрофирм в этой сфере пока нет. Работа ведется, по большому счету, с местными и международными организациями, специализирующимися в этой области. К примеру, активнее всего в этой подготовительной деятельности задействовано ОАО “Эколглоб”, являющееся органом по сертификации органического сельского хозяйства и продукции пищевых продуктов. Значительную роль играют также Центр агробизнеса и развития села, “Зеленая тропа”, “Женщины во имя здоровья” и др.

Пару лет назад успешно завершилась программа ЕС по финансированию органического сельского хозяйства в Тавушской и Котайкской областях. Здесь ведут органическую сертификацию почвы, продуктов растительного и животного происхождения, а также продуктов пчеловодства и виноделия. Продукция рассчитана на рынки как самой Армении, так и Евросоюза, США и Канады.

Необходима унификация законодательств

При всей перспективности органического сельского хозяйства, по мнению экспертов, существует и множество ограничений для его развития в Евразийском союзе. Среди них авторы доклада основными называют снижение покупательской способности и риски дальнейшего падения уровня жизни, ограниченную возможность производства органики внутри стран-участниц и необходимость импорта продукции извне. Наряду с этим тормозит процесс и наличие множества систем сертификации, которые дезориентируют потребителей, усложняя прослеживание органики на пути к внутренним рынкам ЕАЭС.

С продажей органических пищевых продуктов пока готовы работать только крупные торговые сети. Последние, однако, тщательно просчитывают все риски и зачастую отказываются от органического импорта либо закупок у немногочисленных производителей стран ЕАЭС, поскольку такая роскошь, как органическая продукция, доступна небольшому числу людей в связи с ее дороговизной на прилавках.

Для преодоления этих препятствий как раз и необходимо создать унифицированную систему национальных требований к органической продукции и процессам ее производства. Унификация же национальных законодательств стран ЕАЭС будет осуществлена на основе международного договора. Его разработка предусмотрена в рамках “дорожной карты” по созданию рынка органической сельхоз продукции в странах Союза. Основная цель этого документа заключается в том, чтобы установить единые требования в законодательствах стран евразийской “пятерки” в сфере органического сельского хозяйства. При этом единые требования будут касаться целого рядка направлений — от порядка производства, маркировки и сертификации до ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и обеспечения взаимного признания документов об оценке соответствия.