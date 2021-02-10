Азербайджан нарушает международное право

ВС Азербайджана не должны присутствовать на дорогах Сюника

После подписания 9 ноября 2020 года известного трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе, в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении началась не очень то понятная процедура уточнения границ между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан начал удобно размещать свои войска на приглянувшихся ему высотах, устанавливать свои флаги и указательные таблички на дорогах Сюникской области Армении.

Процесс сопровождается грубейшими нарушениями основополагающих прав человека, чему постоянно уделяет большое внимание Защитник прав человека РА АрманТатоян. На днях на своей страничке в Фейсбук он разместил новое заявление, в котором, в частности, говорится, что присутствие азербайджанских ВС на дорогах, связывающих общины Сюникской области Армении, противоречит основам международной системы прав человека.

Омбудсмен перечислил ряд причин, по которым азербайджанские военнослужащие оказались в Сюнике: в Арцахе проводились этнические чистки и политика геноцида армян, мирные жители и военнослужащие подвергались пыткам и бесчеловечному обращению, совершались злодеяния (обезглавливание людей, осквернение тел и др.), против Арцаха были задействованы джихадисты и террористы ИГИЛ, которые совершали военные преступления и зверства в отношении армян, населенные пункты Арцаха подвергались массовому разрушению, в том числе с применением запрещенного кассетного оружия, с первого дня войны все это сопровождалось государственной политикой арменофобии и разжигания вражды по отношению к армянам на основе этнической принадлежности.

Кстати, эта государственная политика — арменофобия, — продолжается на протяжении уже свыше трех десятков лет. Более того, она проникла в школьную программу — в Азербайджане подрастают поколения арменофобов. Это факт, на который неоднократно указывали армянские делегации в разных международных организациях.

Далее омбудсмен указывает на тот факт, что высшие чиновники Азербайджана и Турции (основной подстрекатель и участник прошлогодней кровопролитной войны в Арцахе) открыто озвучивают угрозы в отношении Армении и армянского народа. В качестве доказательства Защитник прав человека РА указывает на военное мероприятие в Баку 10 декабря 2020 года, в ходе которого прозвучали угрозы в адрес Армении и Арцаха.

Возвращаясь к процессу “уточнения” границ между Арменией и Азербайджаном, господин Татоян подчеркивает, что этот процесс происходит под угрозой войны и применения силы. Посему границы Армении определяются механическими методами и с недопустимой скоростью, без привлечения профессионалов, с грубыми нарушениями международных норм и правил. Более того, игнорируются права и законные интересы жителей приграничных населенных пунктов Армении.

Сам же процесс сопровождается грубыми нарушениями имущественных прав, прав на хозяйственную деятельность и других социально-экономических прав граждан Армении.

“Права жителей приграничных районов Сюникской и Гегаркуникской областей, а также всего населения Армении на жизнь, достоинство, физическую, психологическую неприкосновенность и другие права, имеющие жизненно важное значение, находятся под серьезной угрозой. А для жителей приграничных территорий нет предсказуемости и определенности”, — говорится в заявлении. Замечу, точно так же думает армянский народ как в Ереване, так и в регионах.

Омбудсмен приходит к заключению, что определение границ при вышеописанных подходах не будет способствовать мирному сосуществованию народов в регионе. Напротив, это создает благодатную почву для продолжающейся ненависти и вражды к армянам в Азербайджане, регулярных грубых нарушений прав человека и других опасных проявлений.

Что касается мирного сосуществования народов в регионе, это, конечно, высшая цель, мечта человечества всего Земного шара. Но зачастую она просто недостижима. Мирное сосуществование в нашем регионе ныне диктуют супердержавы: так им самим спокойнее. А если не получится, то в случае войны реализуют свои давние мечты…

Любопытно, в школьной программе какой еще страны, скажем, члена НАТО, Евросоюза, Евросовета (членом которого являются и Армения, и Азербайджан) найдется четкая тема с детства прививать ненависть к соседней стране и народу. Трудно предположить, что наделенная мандатом на содействие урегулированию Карабахского конфликта Минская группа ОБСЕ не ведает об этом. И после всех этих зверств в отношении армян (видеозаписи об обезглавливании наших солдат распространяли, к слову, сами азербайджанцы) какой может быть разговор о пребывании Арцаха в составе Азербайджана?

Очередное заявление омбудсмена — еще одно свидетельство того, что “мирное сосуществование” пока недостижимо.