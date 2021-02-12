Возобновляется прием документов и выдача виз

Регион 12 февраля, 2021 | Автор : admin

С 10 февраля 2021 года консульский отдел посольства России в Армении возобновил прием документов и выдачу виз в Российскую Федерацию.

Как сообщили в пресс-службе посольства, виза выдается для следующих категорий иностранных граждан: лица без гражданства, проживающие в Армении и имеющие приглашения на въезд в Российскую Федерацию установленного образца или оформленный МВД России документ, подтверждающий статус носителя русского языка; иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Армения.