Откроется ли Абхазское железнодорожное сообщение

Регион 12 февраля, 2021 | Автор : admin

На днях стало известно, что парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, сообщил председатель комитета Народного Собрания (парламента) по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.

“Инициатива принадлежит нашему комитету. Так как мы отслеживаем то, что происходит в регионе и конфликт, который имел место быть в Нагорном Карабахе, и который разрешается таким путем. Мы приветствуем то, что происходит разблокирование транспортных коммуникаций”, — сказал Логуа Sputnik Абхазия.

По словам депутата, Абхазия всегда заявляла, что готова на равноправных условиях участвовать в больших региональных проектах, а исходя из того, что после окончания войны в Нагорном Карабахе страны региона стали обсуждать возможность открытия железнодорожного сообщения, Абхазия не должна остаться безучастной. Логуа добавил, что 4 февраля в парламенте Абхазии состоялись расширенные комитетские слушания, на которых обсуждались варианты, которые нужно использовать, чтобы добиться успеха в этом вопросе.