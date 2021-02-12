В ответ одни угрозы

или Правда официальному Баку глаза колет

Деятельность Омбудсмена Республики Армения Армана Татояна по защите прав населения районов и сел страны, ставших приграничными с Азербайджаном в результате поствоенного уточнения границ, которое проводилось и проводится посредством GPS, что само по себе правозащитник считает неприемлемым, находится под пристальным вниманием официального Баку. Администрацию Алиева совершенно не устраивает констатация со стороны армянского Омбудсмена не только нарушений прав жителей приграничных районов Армении, но и проводимой Баку политики армяноненавистничества.

В итоге, как это принято в апшеронском султанате, официальный Баку натравил на Армана Татояна свои карманные СМИ и депутатов Милли Меджлиса. Организована натуральная травля Омбудсмена Армении, сопровождаемая заявлениями о начале процесса смещения его с занимаемого поста, извращениями его высказываний, жесточайшими оскорблениями, ненавистью и угрозами. Причем угрозы отправляются ему и через личную переписку. Опубликовав скриншоты записей в СМИ и социальных сетях, которые подтверждают факт травли в его отношении, Арман Татоян отметил, что подобные манипуляции, нападки и оскорбления, в которых участвуют и политические деятели Азербайджана, совершенно недопустимы и способствуют распространению ксенофобии и ненависти, создавая почву для новых преступлений.

Не нравится Баку требование Омбудсмена Армении заложить в основу принимаемых в процессе определения границ решений права граждан нашей страны. Между тем, в результате демаркации границы с Азербайджаном жители сел Гегаркуникской, Сюникской областей столкнулись с серьезными проблемами в вопросах невозможности использования важных пастбищ, лугов и водных ресурсов. Ситуация с пастбищами усугубляется в условиях, когда непонятно, где теперь начинается подконтрольная Азербайджану территория. Был случай, когда 34 лошади оказались на территории Азербайджана и не были возвращены. Татоян опубликовал историческую справку и сравнительные карты Советской Армении, которые свидетельствуют об исконном праве местных жителей пользоваться этими территориями, подчеркнув, что “все это еще раз подтверждает, что процесс определения государственных границ Армении напрямую связан с правами граждан, и решения должны основываться на профессиональных подходах, исследованиях на местах и ​​работах комиссии по демаркации — только так можно будет соблюдать гарантии прав человека.

Кроме того, жители приграничных сел опасаются за свою жизнь и безопасность в ситуации присутствия азербайджанских ВС на дорогах, связывающих общины Сюникской области Республики Армения. Это, а также установленные ими флаги и знаки, по словам Татояна, противоречит основам международной системы прав человека, нарушает верховенство закона и, следовательно, не имеет какой-либо правовой основы. При этом Омбудсмен Армении назвал несколько причин, из-за которых азербайджанские военнослужащие оказались в этой районах:

1) в Арцахе проводились этнические чистки и политика Геноцида армян террористическими методами;

2) мирные жители и военнослужащие подвергались пыткам и бесчеловечному обращению, совершались другие злодеяния (обезглавливание живых людей, осквернение тел и т.д.);

3) против Арцаха были задействованы джихадисты и террористы ИГИЛ, которые совершали военные преступления и зверства против армян;

4) гражданские населенные пункты Арцаха подвергались умышленному массовому разрушению, в том числе с применением запрещенного кассетного оружия;

5) с первого дня войны это сопровождалось государственной политикой разжигания армянофобии и вражды по отношению к армянам на основе этнической принадлежности (многолетняя институциональная политика);

6) во время войны более 100 тыс. мирных жителей были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства, а в результате войны около 40 тыс. человек остались без крова;

7) высшие чиновники Азербайджана и Турция открыто озвучивают угрозу геноцида в отношении Армении и армянского народа (например, военное мероприятие в Баку 10 декабря 2020 года);

8) представители высших органов власти Азербайджана, общественные деятели оскорбляют армян, весь армянский народ с целью унижения его достоинства и поощрения этого, публично разжигают ненависть;

9) процесс определения границ Армении происходит под угрозой войны и применения силы;

10) по причине угрозы войны и применения силы, границы Армении определяются механическими методами и с недопустимой скоростью, без привлечения профессионалов, с грубыми нарушениями международных правил;

11) игнорируются права и законные интересы приграничных жителей Армении;

12) процесс сопровождается грубыми нарушениями имущественных прав, прав на хозяйственную деятельность и других социально-экономических прав приграничных жителей Армении (людей, лишенных собственности и дома);

13) права жителей приграничных районов Сюникской, Гегаркуникской областей и всего населения Армении на жизнь, достоинство, физическую, психическую неприкосновенность и другие права, имеющие жизненно важное значение, находятся под серьезной угрозой;

14) для жителей приграничных территорий нет предсказуемости и определенности, нет никакого графика.

“Следовательно, определение границ при вышеописанных подходах не будет способствовать мирному сосуществованию народов в регионе. Напротив, это создаст благодатную почву для непрекращающейся ненависти и вражды к армянам в Азербайджане, регулярных грубых нарушений прав человека и других опасных проявлений”, — резюмирует Арман Татоян.

Это, собственно, и происходит. Основанная на армянофобии политика Азербайджана ни на йоту не изменилась. В детсадах и школах детям по-прежнему вдалбливаются постулаты об армянах как о врагах, не говоря уже о написанных по требованию Алиева школьных учебниках истории, которые, мягко говоря, искаженно представляют историю не только Армении и Арцаха, но и Грузии, России и других стран, и от которых у ученых-историков волосы дыбом встают. Я уже не говорю о картах, которые чертятся в угоду историческим фантазиям апшеронского султана.

К сожалению, все это мало интересует международные организации и мировые державы, которые, с одной стороны, не одно десятилетие сотрясают воздух призывами к формированию атмосферы доверия между армянским и азербайджанским народами, с другой, — своим попустительством и геополитическими играми поощряют официальный Баку к проведению фашистской по своей сути политики.