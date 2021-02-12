Армения — Россия: Межпарламентское сотрудничество

Еще в 1994 году Верховный Совет Республики Армения (парламент независимой Армении 1990-1995гг., представительный орган РА был переименован в Национальное Собрание в 1995 году, когда была принята Конституция страны) и Федеральное Собрание Российской Федерации подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве, которое было обновлено в 1998 году.

В новом документе еще большая важность придавалась добрососедским отношениям между Арменией и Россией, значению традиционных отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, развитию и укреплению защиты прав и интересов друг друга.

Стороны договорились способствовать развитию межпарламентского сотрудничества между двумя странами, создать равные договорно-правовые отношения в социально-экономической, гуманитарной и других сферах, представляющих обоюдный интерес.

Армения и Россия договорились также содействовать синхронизации процесса ратификации документов, заключенных между двумя странами, а также урегулировать процесс обмена принятыми законодательными актами.

Для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых между двумя странами, организации и координации работы еще в конце прошлого века была создана постояннодействующая межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Национальным Собранием РА и Федеральным Собранием РФ, сформированная из представителей сторон. Естественно, у комиссии два сопредседателя в лице высокопоставленных должностных лиц законодательных органов Армении и России. После каждых парламентских выборов состав комиссии обновляется — в их состав вовлекаются новые лица, получившие вотум народного доверия, но работа продолжается в том же духе. Ныне в комиссии НС РА почти два десятка народных избранников из всех трех фракций.

Эта межпарламентская комиссия на протяжении долгих лет содействовала развитию межгосударственных отношений меду Арменией и Россией, динамике контактов во всех сферах, согласовывала позиции сторон по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Заседания, согласно регламенту комиссии, проводятся не реже чем раз в полгода поочередно в Ереване и Москве, решения принимаются на основе консенсуса.

За минувшие годы состоялось множество встреч армянских и российских депутатов, армянские парламентарии часто участвовали в заседаниях Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, в пленарных заседаниях межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств, в работе форума по развитию парламентаризма.

Представительный орган Армении наладил тесные связи и с Нижней палатой законодательного органа РФ — Госдумой.

Так, в марте 2018 года в Ереване состоялось совместное заседание Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и постоянной комиссии НС РА по внешним связям. В сентябре того же года Ереван посетил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.Калашников. А в октябре с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития парламентских связей Армению посетила делегация Госдумы России во главе с зампредом нижней палаты С.Неверовым.

В последние годы развитию армяно-российских межгосударственных отношений способствовали также визиты в Москву председателя Национального Собрания Республики Армения А.Мирзояна. В февраля 2019г. состоялся его рабочий визит в столицу Российской Федерации, в ходе которого состоялась его встреча с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.Матвиенко. Армянский спикер также выступил на пленарном заседании Совета Федерации. А в апреле того же года Арарат Мирзоян на полях заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ провел переговоры с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.Матвиенко.

Спикер НС РА провел переговоры и с председателем Госдумы ФС РФ В.Володиным в ходе заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, состоявшегося в Бишкеке.

Делегация Армении во главе со спикером НС А.Мирзояном участвовала также в работе второго Международного форума “Развитие парламентаризма” (1-2 июля 2019 г., Москва), в рамках которого вновь состоялась его встреча с Председателем Госдумы В.Володиным.

Летом 2019 года в Москве прошло 31-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения (сопредседатели — заместитель председателя СФ Ю.Воробьев и вице-спикер НС РА А.Симонян). В том же году состоялось несколько официальных встреч А.Мирзояна с В. Матвиенко и В. Володиным как в двустороннем формате, так и в рамках международных форумов и конференций. А осенью В.Володин посетил Ереван для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Взаимодействие осуществляется по линии Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальным Собранием Республики Армения — ее 32-е заседание прошло осенью 2019г. в г.Гюмри, где дислоцирована 102-я Российская военная база. Также проводятся совместные заседания профильных комитетов законодательных органов двух стран.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, запланированные на 2020 г. двусторонние контакты по парламентской линии были организованы в онлайн режиме или перенесены на более поздний срок.