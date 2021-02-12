Уточнены программы правительственной помощи сельскохозяйственным предприятиям

Государство 12 февраля, 2021 | Автор : admin

В преддверие весеннего земледельческого сезона в ходе состоявшегося вчера заседания правительства целый ряд вопросов повестки дня касался государственных проектов, связанных с поддержкой сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также с регулированием условий получения предприятиями этих отраслей правительственной финансовой помощи.

Правительством, в частности, установлены льготные условия и максимальный размер фактических процентных ставок по кредитам и лизингу в рамках ряда правительственных постановлений, что позволит обеспечить непрерывность реализации программ государственной помощи в сфере сельского хозяйства и сделает участие в этих программах доступным для финансовых структур. Кроме того, в сложившейся послевоенной ситуации и в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, принятые меры нацелены на стимулирование деятельности хозяйствующих субъектов и обеспечение равных условий для всех участников программ государственной помощи.

Значительным стимулом для садоводов и земледельцев станет также принятое вчера правительством решение расширить рамки сельскохозяйственного страхования. После успешной реализации в 2020 году пилотного проекта, в соответствии с которым в двух областях республики было организовано страхование выращивания винограда и абрикоса, принято решение значительно расширить рамки проекта. В 2021 году программа сельскохозяйственного страхования будет действовать уже во всех областях республики для 11 культур: винограда, абрикоса, персиков, яблок, пшеницы, ячменя, овса, картофеля, арбуза, дыни и сливы.

Еще одним решением на вчерашнем заседании Кабинета министров внесены изменения в постановление правительства №893-Л от 19 июля 2018 года “Об утверждении программы государственной помощи финансовой аренде — лизингу оборудования агропродовольственной сферы в Республике Армения”. Эта программа определяет критерии государственного субсидирования процентных ставок по обслуживанию контрактов на лизинг машин и механизмов частными хозяйствами, занятыми в отраслях сельского хозяйства и переработки пищевой продукции.

Суть программы состоит в том, что государство оказывает помощь хозяйственникам в процессе приобретения сельскохозяйственной техники и агропродовольственного оборудования, и эта помощь выражается в субсидировании процентов по лизингу.

За время существования программы она претерпела многочисленные изменения, сделанные для того, чтобы наилучшим образом приспособить ее к существующим потребностям бенефициаров и конкретным условиям в которых развивается отечественная агропродовольственная сфера. Так, первоначально установленный максимальный предел суммарной стоимости приобретаемого в лизинг оборудования с 230 млн драмов был повышен до 450 млн, а в 2020 году в рамках направленного на нейтрализацию экономических последствий коронавируса мероприятия №24 максимальный предел стоимости на оборудование по переработке сельскохозяйственного сырья был повышен до миллиарда драмов. Нынешними изменениями этот верхний порог стоимости будет распространен на все виды оборудования, что станет существенным и значительным улучшением для перспективных бенефициаров программы.

Большим подспорьем для бенефициаров программы, особенно в условиях нынешнего нестабильного спроса и кризисных явлений в экономике, станет также продление допустимого лимита времени просроченных обязательств. Раньше срок задержки выполнения бенефициаром обязательств перед финансовой организацией, после которого государство прекращало субсидирование в рамках программы, составлял 60 дней в годовом разрезе. Сейчас этот временной лимит значительно увеличен, и допускается до 90 дней просроченных обязательств. Данное изменение облегчит условия участия в программе и смягчит риск прекращения этого участия.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе обсуждения на заседании правительства оценил данную программу, как очень важную. “Мы изначально поставили задачу сделать еще более и более эффективными наши программы помощи. Известно, что мы внесли существенные изменения в инструментах оказания помощи сельскому хозяйству, и могу констатировать, что в 2020 году мы имеем всего две сферы, в которых зарегистрирован рост, и одна из этих сфер — сельское хозяйство. В этом деле, думаю, определенную роль имеет также эта программа. Например, в течение 2020 года по программе лизинга израсходовано порядка 9 миллиардов драмов, на которые 576 бенефициарами было приобретено 950 единиц техники. Это довольно большая цифра для Армении. В 2019 году мы также очень успешно завершили эту программу, но в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошли существенные изменения”.