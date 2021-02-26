Армянская лыжница Катя Галстян финишировала в первой тройке участниц женской гонки на 5 км свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Это беспрецедентный результат в карьере 28-летней уроженки Ширакской области и, кажется, в истории этого вида спорта в нашей стране. И все же, знаменательным данное событие не назовешь.

Дело в том, что третьей Галстян стала в квалификационном соревновании среди представительниц так называемых нелыжных стран. Гораздо весомее в данном случае то, что она оказалась в числе 10 спортсменок, получивших право на участие в финальной гонке. В любом случае это обстоятельство само по себе является сильным стимулом, способным воодушевить нашу лыжницу на новое улучшение показателей.

Дистанцию Катя прошла за 12 минут 54,2 секунды — значительно быстрее, чем в прошлом году. При этом от занявшей второе место тайландки Карен Чанлун она отстала на 41,6 секунд, а от победительницы гонки БайбаБендики из Латвии — на 1 минуту 05,9 секунд. Стоит отметить, что в январе прошлого года на международном турнире в Сербии Галстян опять же была третьей, но с результатом 15 минут 42,2 секунды. Прогресс, как говорится, на лицо. А важнее всего то, что такими темпами она, скорее всего, сможет квалифицироваться на зимние олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Впрочем, не будем предвосхищать события и вернемся в Оберстдорф. В той же гонке вместе с Галстян выступила и Анна Мхитарян, занявшая с результатом 17 минут 30 секунд 32 место среди 43 участниц. В аналогичной гонке среди мужчин, но на дистанции 10 км, лучшим из наших был 18-летний Спартак Восканян. Он занял 31 место, финишировав через 27 минут 53,9 секунд после старта. Его сверстник ГрачьяПаноян показал 68 результат (32 минуты 04,8 секунд) среди 85 спортсменов. Армянские парни в финал, естественно, не прошли, а тройку лучших составили тайландец Марк Чанлун (24.23,8), новозеландец Кэмпбелл Райт (24.53,2) и датчанин Мартин Меллер (25.17,0). Чемпионат продлится до 7 марта, так что надеемся на поступление новых интересных новостей из стана нашей команды.

А пока, пожалуй, уместно представить пару интересных и любопытных деталей о первых гонках мирового первенства и их героях. Эти гонки были квалификацией на разделку на 15 и 10 километров у мужчин и женщин соответственно. По традиции в них участвуют представители экзотических для лыжного спорта стран. Забавно видеть соревнующихся на заснеженной трассе посланцев Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и даже Африки, рядом с которыми ребята из Армении, Венгрии, Латвии, Болгарии, Хорватии и, тем более, Исландии отнюдь не смотрятся необычно. Именно поэтому журналисты называют эти гонки забавой, заранее оговариваясь, что не желают никого обижать. Спортсмены с пониманием относятся к этому, а порой и сами от души смеются. И разве не весело видеть с трудом взбирающегося в горку венесуэльца или постоянно спотыкающегося на лыжах бразильца, которому легче босиком пробежать 10 км до финиша, нежели мучаться на каких-то непонятных досках, прикрепленных к ногам. Впрочем, сказанное никак не относится к нашим лыжникам, которые в родном Ашоцке чувствуют себя не хуже, чем в Лапландии.

А теперь — пара слов об остальных героях первых гонок. Латышская спортсменка БайбаБендика на самом деле специализируется не в лыжных гонках, а в биатлоне. Это вообще был ее второй официальный старт в лыжном спорте. Еще в воскресенье Бехдика боролась за медаль масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Словении. Вплоть до последнего рубежа она шла в первой пятерке, но два промаха отбросили ее на 9 место. А в гонке преследования Байба заняла 18 место. Брат и сестра Карен и Марк Чанлуны на самом деле родились не в Таиланде — их отец родом оттуда, а мать итальянка. Детство они провели в Альпах и сначала даже выступали на молодежном уровне за Италию. А 45-летняя бразильянка ЖакелинМоурау, занявшая вслед за Галстян 4 место, известна тем, что участвовала в шести олимпиадах — двух летних и четырех зимних. В Афинах и Пекине она выступала в велогонках, в Турине, Ванкувере и Пхенчхане — в лыжных гонках, а в Сочи — еще и в биатлоне. Теперь Моурау рассчитывает на участие в очередной зимней олимпиаде. Родилась она в высокогорном Белу-Оризонти близ экватора, а живет в Квебеке. Такой вот чемпионат мира по лыжному спорту.