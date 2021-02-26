В начале этого года начал свою деятельность Фонд “Национальный центр развития образования и инноваций” (НЦРОИ), претендующий стать новым мозговым центром по развитию образования. Среди основных функций недавно созданного фонда является организация процессов переподготовки учителей и профессиональных экспертиз, разработка методических руководств и вспомогательных материалов в помощь учителям.

Как сообщили “РА” из Управления по информации и связям с общественностью Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, в настоящее время идет набор сотрудников фонда. Будет объявлен конкурс на все места, в рамках которого бывшие сотрудники Национального института образования получат преимущество: при равных результатах предпочтение будет отдано им. По словам врио директора НЦРОИАрташеса Торосяна, двое бывших сотрудников Национальногоинститута образования уже отобраны на конкурсной основе. Выразив надежду, что до конца марта все кадры будут подобраны, А.Торосян отметил, что специалисты, уже поступившие на работу в отделы НЦРОИ, сразу же приступают к содержательной работе: разрабатывают материалы, необходимые школам. В настоящее время создается веб-сайт НЦРОИ, который станет площадкой, также оказывающей всестороннюю поддержку учителям.

“Туда будут постоянно добавляться новые учебные материалы, адресованные всем специалистам, работающим в школе — от директора, заместителя директора вплоть до руководителя методического объединения, библиотекаря, учителя 1-12 классов и классного руководителя. Помимо методических пособий, на сайте будут и типовые образцы. Любой специалист, работающий в школе, при организации своей работы сможет использовать эти типовые варианты. Каждый, кто работает в школе, должен знать, что на нашем сайте он сможет найти материалы, облегчающие его работу, обеспечивающие профессиональную и методическую поддержку”, — отметил А.Торосян, добавив, что в ближайшие три года будет создана полноценная база профессиональных и методических материалов.

На начальном этапе предпочтение будет отдано публикации типовых образцов. НЦРОИ также будет иметь активную страницу в Facebook и будет доступен и на других социальных платформах.

По словам Торосяна, при методических разработках будет использован и потенциал школ. Специалисты Фонда будут работать со всеми целевыми группами, проводя дистанционные обсуждения и консультации. Будут также проводиться индивидуальные конкурсы по отбору экспертов, в рамках которых отобранные специалисты получат определенный заказ на выполнение той или иной работы за определенное вознаграждение.

“Например, все учителя каждый год по всем предметам пишут тематические планы. Причем, тематическое планирование данного предмета в данном классе практически у всех одинаково, с очень небольшими различиями. Различия скорее структурные, чем содержательные. Если мы разработаем варианты типовых образцов тематических планов, это избавит учителей от этой каждый год повторяющейся и очень важной работы: при разработке тематических планов они будут выполнять лишь 10-15% работы, которую им приходилось делать ранее. То есть, они загрузят с веб-сайта НЦРОИ соответствующий тематический план, внесут необходимые изменения и будут руководствоваться им”, — объяснил врио директора НЦРОИ, добавив, что их материалы в основном предназначены для учителей и в целом специалистов, работающих в школах.

Г-н Торосян также поднял очень актуальную во все времена тему — вмешательства родителей в учебный процесс. По его словам, бенефициарами”Национального центра развития образования и инноваций” также являются родители. “Сегодня у нас сложилась такая ситуация, когда родители, не зная сути педагогической работы, пытаются указывать педагогам, как им преподавать. Педагогика — очень сложная наука. Ведь никто не пытается научить физика-атомщика, как расщеплять атом. Однако наша общественность, например, активно обсуждает новую систему оценки, критикует и представляет свои умозаключения относительно того, что качественные характеристики более слабые и менее мотивирующие, чем оценка знаний баллами. А потому мы представим родителям, какой вклад они могут внести в улучшение качества образования, помогая школе, учителю и ребенку. Мы также будем работать с управляющими советами школ, обсуждать с ними вопросы содержательного характера и касающиеся школьного управления. Мы также будем предлагать типовые образцы школьным советам”, — пояснил врио директора фонда.

Поясним нашим читателям, что речь идет о недавно утвержденных государственных общеобразовательных критериях, согласно которым кардинально меняется вся система оценка знаний учащихся. Новая внедряемая система такова: с 1 по 4 класс и в первом полугодии 5 класса оценки детям выставляться не будут. Роль текущих оценок будут выполнять “характеристики”, а в качестве ежегодной итоговой оценки будет составляться характеристика с описанием успеваемости каждого ученика, в соответствии с порядком, установленным уполномоченным государственным органом в области образования. Оценки будут ставить со второго полугодия 5 класса и выше. Именно этот новый подход, ставший предметом различных общественных оценок и критики, по словам Торосяна, давно назрел, потому что “школа стала зависеть от цифр”. Создалась ситуация, когда знания не нужны ни учителю, ни ученику, ни родителю, а важна лишь отметка.

“Новой системе мы переходим на качественную оценку: мы ставим цель и требование дать характеристику вместо оценки, чтобы родитель и ребенок осязаемо могли увидеть проблемы и успехи ученика. Другими словами, должно быть ясно, что ученик выучил, в чем его упущения, что он может и чего не может. Будет несколько установленных характеристик (в соответствии с уровнем и классом), а учитель выберет одну из них в качестве оценки для данного ученика”, — сообщил глава НЦРОИ, подчеркнув, что не ставить отметки не означает не оценивать.

А.Торосян также заявил, что в 2021 году будет проведена обширная переподготовка учителей, чтобы восполнить пробел, оставшийся после роспуска Национального института образования. Одной из основных функций НЦРОИ будет разработка и координация методологии переподготовки, а фактическая переподготовка учителей, которая является обязательным предусловием для аттестации, будет осуществляться организациями, рекомендованными Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.