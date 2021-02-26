Вчера днем оппозиционные фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” инициировали созыв внеочередного заседания НС, чтобы обсудить сложившуюся в стране ситуацию.

Начало заседания было назначено на 18:00, однако ни один из депутатов правящей фракции “Мой шаг” в зал заседаний не вошел. На митинге, проходившем у здания Национального Собрания заявила депутат от “Процветающей Армении” ИветаТоноян.

Участники акции протеста, требующие отставки Никола Пашиняна и правительства, перекрыли проспект Баграмяна, разбили палатки. Было заявлено, что они останутся там до тех пор, пока Никол Пашинян не покинет пост премьер-министра — конституционным путем, посредством голосования народных избранников.