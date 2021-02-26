Президент Армении в связи с ситуацией в стране направил обращение. В нем говорится:

“Дорогие соотечественники!

Сегодня, мы еще не преодолели последствии развязанной против Арцаха войны, есть тысячи жертв и раненых, имеются серьезнейшие региональные угрозы, и в такое время мы, к сожалению, вновь оказались в крайне взрывоопасной ситуации, которая чревата непредсказуемыми последствиями для нашего государства и государственности и может привести к необратимым потерям.

В стране военное положение. Внешняя угроза реальна: заявление о перемирии — не мирный договор.

Я призываю всех — государственные органы, силовые структуры, политические силы, всех граждан — проявить сдержанность и здравомыслие. Любое невзвешенное слово или действие увеличивают напряженность и еще больше углубляют кризис, призываю не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов к ненависти и нетерпимости. Наша страна сможет развиваться и достигнуть прогресса лишь в том случае, если наши границы будут непреступны.

Еще раз подтверждая роль президентского института как уравновешивающей структуры, я инициирую срочные шаги с целью снижения напряженности и нахождения путей мирного разрешения ситуации.

Довести страну до потрясений — будет неуважением к памяти тысяч наших детей, погибших в войне.

Призываю всех Вас к бдительности, трезвости и сдержанности”.