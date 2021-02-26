Официальный Баку не жалеет сил для того, чтобы предстать в глазах международного сообщества цивилизованным и, главное, миролюбивым и толерантным гособразованием. Президент Азербайджана, пытаясь представить себя Ильхамом-миротворцем, Ильхамом-великодушным, сыпет заявлениями о своей якобы готовности “закрыть страницу вражды, ненависти и противостояния и построить будущее для региона”.

Господин Алиев, Вы когда были искренним — сейчас или когда возвеличивали до ранга национального героя убийцу Сафарова, зарубившего топором мирно спящего армянского офицера ГургенаМаргаряна в Будапеште, где оба в 2004г.находились на курсах НАТО “Партнерство во имя мира”? Или когда раздавали высокие награды азербайджанским военным, которые в ходе агрессии Азербайджана против Арцаха и в 2016г., и в 2020г. отличились особой жестокостью по отношению к армянским военнослужащим и мирным гражданам, перерезая им горло, отрезая уши, головы, выкалывая глаза?..

Причем, как уже мертвым, так и еще живым… Как молодым, так и пожилым, беспомощным, не представляющим для них никакой угрозы… Для нуждающихся в фото- и видеодоказательствах даю ссылки —

. Посмотрите, если нервы выдержат…

Эти видео распространяли, кстати, сами азербайджанские военные для устрашения жителей Арцаха, мол, смотрите, что с вами будет, если не уйдете, а также чтобы было чем доказать выслугу перед властями. А теперь официальный Баку, многие десятки лет сыпавший угрозами в адрес армян, пытается надеть на себя маску миролюбца, дабы убедить международное сообщество в своей якобы готовности обеспечить мирное сосуществование армян и азербайджанцев в Арцахе. Делается это с целью воспрепятствовать получению Арцахом какого бы то ни было статуса вне юрисдикции Азербайджана. В этот контекст вполне вписываются высказывания посла Азербайджана в Германии Рамина Гасанова, который в интервью немецкому порталу RND заявил, что “Азербайджан никогда не ставил под сомнение право азербайджанских граждан армянской национальности жить в Нагорном Карабахе и сделает все возможное для мирного сосуществования азербайджанцев и армян”. Дальше — больше: “В настоящее время более 50 тысяч армян вернулись в Нагорный Карабах. Конечно, это было бы невозможно без согласия Азербайджана”. Ну, спасибо, г-да мюнхгаузены азербайджанского розлива! Только вот почему-то российские миротворцы сопровождают возвращающихся… Наверное, для того, чтобы действующие в духе террористов ИГИЛ азербайджанские военные “случайно” не захватили их в заложники или, еще хуже, не прирезали.

В том же интервью Гасанов, пытаясь доказать вышеприведенный тезис, разглагольствует о неких “этнических чистках” азербайджанцев, якобы осуществленных Арменией в Арцахе. Забыл, видимо, что это Азербайджан периодически осуществлял военную агрессию против Арцаха, от которой страдало и азербайджанское население, вынужденное бежать подальше от мест боевых действий. Что же до этнических чисток, то азербайджанскому дипломату лучше бы вспомнить о тотальных этнических чистках мирного армянского населения по всей территории Азербайджанской ССР с 1987 по 1992гг.

Это страшное слово “Сумгаит”

Армянские погромы 27-29 февраля 1988г. в Сумгаите стали кровавым ответом руководства Аз.ССР на мирное решение от 20 февраля 1988г. областного Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской Автономной Области о ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении. Вместо переговоров, обсуждений, попыток найти общий язык — погромы, избиения, убийства с целью запугать карабахцев и армян вообще.

Массовые погромы в Сумгаите, находящемся в получасе езды на автобусе от Баку, велись по всей территории 250-тысячного города. В квартиры армян, списки которых были составлены заранее, погромщики врывались вооруженные загодя приготовленными арматурами, топорами, ножами, секачами, булыжниками. На каждую армянскую квартиру бандиты налетали группами — по 50-80 человек при поддержке бесчинствовавших у зданий толп в сотню и более участников. Не понимавших, что происходит, беззащитных женщин, детей, стариков и пытавшихся защитить их мужчин выволакивали на улицы, раздевали, глумились, зверски избивали, еще живых обливали бензином и поджигали. Все это — средь бела дня при полном бездействии местных и бакинских правоохранительных органов, медиков и молчаливом попустительстве центрального советского руководства, трое суток не отдававшего войскам приказа встать на защиту армянского населения.

Три дня длилась эта вакханалия, итогом которой стала жуткая гибель по меньшей мере 53 человек (по неофициальным данным — нескольких сотен). Списки погибших так и не были полностью уточнены, некоторые трупы сумгаитских жертв позднее обнаруживали в моргах Баку и близлежащих населенных пунктов. Кроме того, есть сведения о младенцах, погибших вследствие царящего там хаоса, антисанитарии и полного отсутствия медицинской помощи. Сотни раненных, 20 тысяч беженцев. Свыше двухсот разгромленных квартир, десятки сожженных или разбитых автомобилей, мастерских, магазинов, киосков. Как ни старались в Баку и в Москве списать все произошедшее на хулиганствующих элементов”, собранные свидетельства, документы и факты неопровержимо свидетельствуют: “погромы были подготовлены и осуществлены на высоком государственном уровне, а его главными организаторами и исполнителями являлись тогдашнее руководства советского Азербайджана и связанные с ним многими нитями мафиозные и националистические протурецкие круги”. Даже такая одиозная ныне фигура, как Джордж Сорос, в своих высказываниях в московском журнале “Знамя” (№6, 1989г.) фактически согласился с тем, что первые армянские погромы в Азербайджане были инспирированы местной мафией, управляемой Гейдаром Алиевым, позднее ставшим президентом этой страны.

Заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС Григорий Харченко, оказавшийся в Сумгаите 28 февраля, вспоминал в беседе с британским журналистом Томом де Ваалом: “Контролировать ситуацию было невозможно, потому что весь город был охвачен паникой. Повсюду толпы азербайджанцев, из дворов раздаются крики о помощи. У нас была охрана, и нас провели в одно место… Я собственными глазами видел растерзанные трупы, одно тело было всё изрублено топором, ноги отрублены, руки, практически от тела ничего не осталось. Они собирали палую листву с земли, насыпали на трупы, потом сливали бензин из стоящих рядом машин и поджигали. Смотреть на эти трупы было страшно”.

“Если азербайджанская семья осмеливалась приютить армян, они били и убивали и этих азербайджанцев. Били и русских, если это русские делали”, — свидетельствует проживавшая в Сумгаите Арутюнян (Нежинцева) Татьяна Михайловна. По ее словам, в Сумгаите распространялись ложные слухи, что армяне вокруг Еревана якобы уничтожили азербайджанские села и сравняли их бульдозером с землей: “Я не знала, верить в это или нет. … Но когда я приехала в Армению и была в Спитаке, и в Спитаке все эти деревни не только целы, а в то время их даже охраняли на всякий случай — их охраняли, доставляли им продукты лучшие, чем имели жители Спитака. Ни один человек там не погиб, и никто не собирается их трогать. Вокруг Еревана все села тоже целы, все это неправда, все они целые и невредимые, и армяне ни на кого не нападали”.

Тем не менее армянские погромы в Сумгаите так и не получили адекватной политической и юридической оценки, а организаторы и главные исполнители, по сути, ушли от наказания. Ответственность за массовые убийства армян в Сумгаите советский суд возложил на некоего Ахмедова Ахмеда. Квалифицировав его действия как “совершенные из хулиганских побуждений”, суд приговорив Ахмедова к смертной казни и взыскал с него в доход государства судебные издержки в сумме 4.018 рублей 04 коп. Предъявленные по делу гражданские иски суд решил оставить без рассмотрения, а приобщенные к делу вещественные доказательства — уничтожить.

Бойню, организованную в Сумгаите, а затем и по всей территории Аз.ССР, ни власти теперь уже бывшего СССР, ни международное сообщество так и не удосужились на официальном уровне назвать вещи своими именами — “геноцид”. Судебный процесс в Москве “по уголовному делу о преступлениях, совершенных против армянского населения в городе Сумгаит с 27 по 29 февраля 1988г.” Нюрнбергским не стал и развязал руки идеологам и организаторам “сумгаита” — этнические чистки армянского населения прокатились по всей территории Аз.ССР. Апофеозом армяноненавистнической деятельности бакинских руководителей стали широкомасштабные военные действия против армян Арцаха со всем хорошо известными последствиями гуманитарного, военно- политического и экономического характера.

Фотографии с сайта https://karabakhrecords.info/