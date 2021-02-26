Атомная энергетика Армении в этом году будет отмечать двойной юбилей. В сентябре 2021 года исполнится ровно 55 лет с того момента, как постановлением Совета Министров СССР было принято решение о строительстве Армянской атомной электростанции. А спустя 10 лет, в декабре 1976 года реактор ААЭС был включен в энергосистему, дав тем самым старт развитию атомной энергетики в Армении и целому ряду новых направлений науки. При этом месяц назад, 14 января 2021 года правительство на своем заседании утвердило “Стратегическую программу развития энергетики до 2040 года и график мероприятий по ее реализации”, которая предусматривает строительство нового ядерного энергоблока после остановки действующего в 2036 году.

Как все начиналось

Принятие решения о строительстве Армянской атомной станции далось нелегко. Как рассказал в беседе с нами бывший начальник Управления атомной энергетики Минэнерго, ныне замдиректора по науке и внешним связям Института энергетики и электротехники Национального политехнического университета Армении Арам Геворкян, огромную роль в том, что Совмин СССР все же принял такое решение, сыграл начальник “Главатомэнерго” Минэнерго СССР А.Григорянц.

Инженерно-геологические исследования площадки и разработка проектного задания на строительство ААЭС было выполнено Горьковским отделением института “Теплоэлектропроект”. Причем, изначально рассматривалось более 20-ти конкурентных площадок, но в итоге была выбрана площадка, расположенная в западной части Араратской долины в 16 км от границы с Турцией, в 10 км северо-восточнее районного центра Октемберян (Армавир) и в 28 км западнее Еревана.

К началу проектных работ по ААЭС, по словам нашего собеседника, отсутствовала специальная нормативная база по проектированию атомных станций, размещаемых в районах с высокой сейсмичностью. Поэтому очень много задач по обеспечению сейсмостойкости станции в проекте ААЭС пришлось решать впервые. Естественно, все участники этого масштабного проекта изначально понимали, что предстоит крайне ответственная работа по возведению исключительно сложного в техническом отношении и насыщенного уникальнейшим оборудованием сооружения.

Если говорить языком цифр, то суммарный вес оборудования, трубопроводов и металлоконструкций исчислялся десятками тысяч тонн, количество сварных стыков в трубопроводах и системах реакторной установки составляло более 80 тыс., из них более половины — на трубопроводах из нержавеющей стали.

При сооружении грандиозного объекта был выполнен большой объем работ по выемке грунта котлована главного корпуса — более 6 млн кубометров земляных и скальных грунтов, уложено свыше 416 тыс. м бетона и железобетона, смонтировано 125 тыс. м сборного железобетона, 22 тыс. т металлоконструкций и трубопроводов, проложено 23,5 км железнодорожных путей. И вот в конце декабря 1976 года в эксплуатацию вошел первый энергоблок ААЭС, а спустя несколько лет, 5 января 1980 года был введен в работу второй энергоблок.

Остановка и перезапуск

Однако после разрушительного землетрясения 7 декабря 1988 года близ города Спитак, находящегося в 83 км от ААЭС, было принято решение об остановке ее работы. Несмотря на то, что сама станция не пострадала и полностью могла выполнять свои функции, руководство страны в то время вынужденно пошло на этот шаг. Дело в том, что за пару лет до этого произошла трагическая авария на Чернобыльской АЭС, и весь мир еще переживал страх от этого события. Землетрясение же 1988 года еще больше обострило опасения насчет имеющихся в нашем регионе рисков, что в итоге и привело к полной приостановке Мецаморской атомной станции.

После этого электроэнергию в основном производили тепловые электростанции, которые из-за перебоев с поставками топлива могли дать лишь 10-15% необходимой для страны электроэнергии. К чему это привело, помнят многие из нас. Блокада Армении в начале 90-х годов и как результат — энергетический кризис в стране, вновь актуализировали вопрос возобновления работы ААЭС. В апреле 1993 года правительство Армении приняло соответствующее постановление, после чего к нам были приглашены специалисты из множества компетентных организаций для консультаций и выдачи рекомендации.

“В период подготовки к возобновлению работы ААЭС в 1993-1995 гг. ЗАО “Атомэнергосейсмопроект” провело комплекс работ по дополнительному изучению сейсмических условий площадки станции для окончательного решения всех вопросов и обоснования возможности повторного пуска и дальнейшей эксплуатации ААЭС. В этих работах непосредственное участие принимали как местные организации, так и из стран СНГ и дальнего зарубежья. Весь процесс работы и заключительный отчет были рассмотрены и одобрены экспертами МАГАТЭ. Одним из основных результатов проведенных исследований было доказательство факта о том, что ААЭС возведена на целиковом (неразрушенном) блоке. Иначе говоря, было доказано отсутствие тектонически активного разлома под площадкой ААЭС”, — констатировал бывший начальник Управления атомной энергетики Минэнерго.

В кратчайшие сроки армянскими атомщиками было разработано и реализовано более сотни крупных и около тысячи мелких мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности и надежности станции. Все работы велись совместно с российскими предприятиями, специализирующимися в разработке и проектировании реакторного оборудования. Среди них — конструкторское бюро “Гидропресс”, НИЦ “Курчатовский институт”, машиностроительный завод “ЗиО Подольск”, Кировский машиностроительный завод и др. Наряду с этим были привлечены также и международные организации, в частности, МАГАТЭ.

Сотрудничество с российскими атомщиками сложилось исторически

Новая страница в истории Мецаморской АЭС открылась после подписания в декабре 2013 года соглашения о сотрудничестве между Арменией и Россией в сфере ядерной безопасности. Этим документом была предусмотрена модернизация армянских инфраструктур атомной энергетики, обеспечение высокого и стабильного уровня ядерной безопасности на соответствующих объектах, в частности, на Армянской АЭС.

Реализацией этого проекта занимается входящая в контур управления Госкорпорации “Росатом” компания “Русатом Сервис” при активном сотрудничестве с армянскими компаниями сферы. Этот масштабный проект без преувеличения можно назвать одним из важнейших в отечественной сфере энергетики — для его реализации Россия выделила порядка 270 млн долларов кредитных и еще 30 млн долларов грантовых средств.

Так уже сложилось исторически, что развитие атомной отрасли в Армении шло и продолжает идти в сотрудничестве с российскими коллегами, констатировал г-н Геворкян. Их колоссальный опыт, по его словам, сыграл большую роль также и в деле модернизации ААЭС. На сегодня российская сторона в лице компании “Русатом Сервис” должным образом реализует все необходимые мероприятия, предусмотренные по проекту модернизации ААЭС. Тем более, что опыт вторичного продления сроков эксплуатации аналогичного типа ректоров у них уже имеется, к примеру, на Кольской и Нововоронежской АЭС в России. И судя по всему, наше сотрудничество с российскими институтами и предприятиями, специализирующимися в атомной энергетике, будет иметь долгосрочный характер, учитывая то, что Армения намерена в будущем построить новую станцию.

“Согласно принятой правительством 14 января 2021 года “Стратегической программе развития энергетики до 2040 года и графиком мероприятий по ее реализации”, предусматривается после остановки действующего энергоблока ААЭС в 2036 году построить новый ядерный энергоблок средней мощности. Другой вопрос: будет построен новый ядерный энергоблок мощностью 600 МВт или меньше. В соответствии с нашим законодательством, в Армении должен быть построен такой ядерный энергоблок, прототип которого уже эксплуатируется в другой стране. С учетом продления эксплуатационного срока действующего энергоблока ААЭС, время для детального изучения и выбора соответствующего энергоблока, экономического обоснования и анализа того, насколько он удовлетворяет специфическим условиям площадки, у Армении пока есть”, — заключил наш собеседник.