Но готова к консультациям

Военным приказано заниматься своим делом — охраной границ, власть не допустит военного переворота, тема внеочередных выборов снята, бархату будет положен конец, начальник Генерального штаба вооруженных сил должен уйти в отставку — такова квинтэссенция выступления премьер-министра Никола Пашиняна на митинге своих сторонников, прошедшем вчера на Площади Республики по его призыву.

Глава правительства охарактеризовал происшедшее как попытку некоторых сил втянуть армию в антиконституционный и антидемократический процесс, осуществив таким образом военный переворот, однако руководство страны решительно настроено это пресечь. Он высказал уверенность, что многие высокопоставленные военные, подписавшие заявление Генштаба, сделали это, повинуясь указаниям вышестоящих начальников.

Разъясняя происходившее в отношениях между правительством и Вооруженными силами после 2018 года, Никол Пашинян сказал: “Наше правительство ничего не жалело для Вооруженных сил, всего за год, в 2019 году мы увеличили военные расходы и оборонный бюджет на 50 млрд драмов, мы повысили зарплаты всем офицерам, всем рядовым, контрактникам. И мы сделали это, чтобы сказать, что ценим службу нашей армии.

Но да, не следует скрывать, что, к сожалению, власть, которая в течение долгих лет богатела за счет армии, все еще имеет несколько ставленников в Вооруженных силах, и эти ставленники должны немедленно уйти”, — сказал премьер.

Коснувшись звучащих со стороны оппозиции обвинений в его адрес, в частности обвинения в измене, НиколПашинян, обращаясь к собравшимся на площади своим сторонникам, спросил: “А как это по призыву предателя такое количество людей пришли на площадь?”

По словам главы правительства, народ находится в послевоенном стрессе и устал от нестабильности, но предложение провести внеочередные выборы было отвергнуто и внепарламентской оппозицией — 17 партиями, составляющими костяк Движения спасения Отечества, — и парламентскими оппозиционными фракциями.

Никол Пашинян высказал готовность уйти в отставку лишь по требованию народа, которое должно быть выражено в ходе демократического процесса. “Армения — демократическая страна, и воля народа должна свершиться. В Армении власть сменится только посредством выборов”, — заявил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал все политические силы прекратить все протестные действия и акции неповиновения и начать консультации по урегулированию ситуации. Последовательность шагов по разрешению создавшейся ситуации глава правительства представил следующим образом: “Ожидаю, что Президент Республики Армения подписывает указ об освобождении от должности начальника Генштаба Вооруженных сил ОникаГаспаряна или сам ОникГаспарян объявит о своей отставке. И я начну консультации с политическими силами о том, как разрешить эту ситуацию”.

Пашинян подчеркнул, что готов к консультациям даже с теми политическими силами, которые высказывают самую резкую критику в адрес правительства. Он добавил, что Армения — демократическая страна, и воля народа должна исполняться.

“Смена власти должна происходить только путем выборов — внеочередных или очередных, мы решим это вместе. У нас нет врагов в Республике Армения, они все наши братья. Некоторые хотят спровоцировать столкновение, но столкновения не будет. Я люблю людей, собравшихся на той площади, а они, ничего, пусть считают меня предателем”, — сказал Пашинян.

Завершая выступление перед своими сторонниками, премьер-министр, в то же время однозначно заверил их, что речи о его отставке быть не может. “Мы не уступим власть коррупционному режиму, и “бархату” будет положен конец, — заявил Никол Пашинян, и в ответ на одобрительные возгласы митингующих добавил. — Я знал, что вы больше всего это хотите услышать”. По его словам, причиной поражения в войне являются те, кто грабил народ и вооруженные силы. “Народ знает, почему мы проиграли. Хочу попросить прощения за “бархат”. Конец “бархату”. Те, кто грабил народ, больше не имеют пути и возможности возвращения”, — заявил Никол Пашинян, уводя своих сторонников в дальнейшее шествие по районам столицы.