Для проведения аварийно-восстановительных работ 24 января в 01:30 было прекращено газоснабжение ряда кварталов Еревана.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении ЗАО «Газпром Армения».

«Для проведения аварийно-восстановительных работ прекращено газоснабжение домов на следующих улицах: Сарьяна, Московян, Демирчяна, Алиханяна, Заробяна, Антараин, Сармени, Джрашат, Капутикян, Лер Камсара, Сосе, Арутюняна, Прошяна, переулка Арама, многоквартирного дома 10 на улице Фрика, многоквартирных домов с №1 по №23 и с №2 по №50 по проспекту Баграмяна, многоквартирных домов № 2 и №4 на улице Вагаршяна, многоквартирных домов № 1 и №3 на улице Таманяна, квартала Козерн, прилегающих общественных объектов и учреждений различного назначения», – отмечается в сообщении ЗАО «Газпром Армения».