Суд общей юрисдикции Еревана опубликовал решение по ходатайствам об изменении меры пресечения бывшего министра обороны Республики Армения Давида Тонояна и других.

Как передает «Арменпресс», адвокат Давида Тонояна Сергей Ованнисян сообщил журналистам после заседания суда, что суд принял решение изменить меру пресечения лишь обвиняемому Артему Амбаряну на залог в размере 5 млн драмов, ходатайства об изменении меры пресечения другим были отклонены.

Он добавил, что они только что получили решение, оно достаточно большое, с ним еще не успели ознакомиться.

Защитники Давида Тонояна выступили посредниками в освобождении Тонояна под залог, за Тонояна поручились Кристине Погосян, депутаты партии “Гражданский договор” НС, Вилен Габриелян, Арам Завени Саргсян, лидер партии “Республика”. Адвокаты других подсудимых ходатайствовали о не имеющих отношения к заключению решениях, включая залог.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении СНБ Армении, было установлено, что высокопоставленные должностные лица ВС Армении и МО Армении, злоупотребляя своим должностным положением, по предварительному сговору с владельцем компании «Мостон Инжиниринг», с целью погашения обязательств компании перед Министерством обороны Армении от приватизации ЗАО «Нейтрон гам» и ЗАО «Багаван», в 2018 г. приобрели 4 232 просроченных, не закупленных ранее по причине несоответствия техническим требованиям, хранящихся в МО Армении единиц боеприпасов.

Также выяснилось, что вышеуказанные лица, для устранения препятствий для заключения договора о приобретении боеприпасов, фактически переданных на хранение в МО, и придания своим действиям законного статуса, составляющую часть договора, его техническую характеристику видоизменили, указав в нем данные, не соответствующие действительности о передаче боеприпасов в центральный склад N-ской воинской части МО Армении.

При этом указанные боеприпасы той же партии были приобретены по цене почти вдвое превышающей их прежнюю стоимость, совершив хищение суммы в особо крупных размерах 2 277 323 840 драмам Армении, эквивалентной 4 655 200 долларам США.