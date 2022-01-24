Переданное Арменией Азербайджану предложение касается формирования безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, о чем говорится в трехстороннем заявлении, принятом в Сочи.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, какие предложения были переданы Азербайджану по запуску процесса демаркации и есть ли ответ Азербайджана на эти предложения.

Никол Пашинян отметил, что предложение было передано Азербайджану напрямую и о предстоящем предложении он проинформировал президента Азербайджана Ильхама Алиева во время встречи в Брюсселе. Премьер-министр подчеркнул, что предложение касается не создания комиссии по демаркации и делимитации, а повышения уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе.

Премьер напомнил, что в принятом в Сочи трехстороннем заявлении говорится, что стороны договорились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

«Наше предложение относится к мерам безопасности, и в этом нет никакой тайны. Это те предложения, о которых я говорил в мае прошлого года – зеркальный отвод войск», — сказал Пашинян, добавив, что это рабочий документ, о котором проинформированы российская сторона и международные партнеры.

Премьер-министр также коснулся различных комментариев относительно предложения Армении, отметив, что как минимум некорректно давать комментарии, не зная деталей содержания.

«Создается впечатление, что это предложение предполагает, что границы нужно оставить незащищенными. Естественно, такого не может быть. Наше предложение, наоборот, заключается в повышении безопасности и стабильности границ, потому что, в восприятии наших международных партнеров и мы также подчеркнули это в сочинском заявлении, что демаркация и делимитация невозможны, когда у нас нет стабильной пограничной ситуации», – сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, Азербайджан отреагировал на предложение, отметив, что демаркация и делимитация должны пройти без предварительных условий. В ответ МИД Армении заявил, что у армянской стороны нет никаких предусловий, связанных с демаркацией и делимитацией, речь не идет о предусловии.

«Речь идет о механизмах реализации договоренностей. Причем эти предложения не то чтобы исходили из воздуха, они были результатом разных дискуссий, вносились разные предложения. Мы не пытались разработать документ, выражающий точку зрения только Армении. Мы постарались извлечь рациональные предложения из дискуссий в разных форматах, которые у нас были, и сформулировать взаимоприемлемое предложение. На мой взгляд, мы получили нужную модель. Сейчас идут обсуждения. Мы не хотим мешать рабочим дискуссиям раскрытием многих деталей», – добавил Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что Комиссия по делимитации и демаркации должна быть сформирована как можно скорее, и это очень важно.

«Чем раньше, тем лучше, но в контексте, который я упомянул. Мы достигли договоренностей, и чем быстрее эти договоренности будут реализованы, тем лучше. И сейчас мы работаем над этим», — заключил Пашинян.