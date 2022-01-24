Республика Армения никогда не проводила политику Ай-Дата. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли, чтобы Армении отказалась от Ай-Дата, заморозила общеармянскую повестку дня, выполняя турецкие предусловия, и готова ли Армения признать территориальную целостность Турции, границы, установленные Карским договором.

«Более того, например, в 2005 году Роберт Кочарян заявил, что у Армении нет территориальных претензий к Турции. По сути, на это заявление также ссылался Серж Саргсян. Т.е. Ай-Дат никогда не был политикой Армении, Армения никогда не ставила под сомнение армяно-турецкую границу. Вы не найдете ни одного армянского лидера или правительства, которые ставили бы под сомнение армяно-турецкую границу, и мы не откажемся от этой политики», — сказал он.

Он подчеркнул, что позиция по вопросу признания Геноцида армян выражена в программе правительства. «Тем не менее, мы должны констатировать, что локомотивом процесса признания Геноцида армян всегда была диаспора и диаспорские организации», — добавил он.