Если удастся открыть региональные коммуникации, в том числе на армяно-турецкой границе, значит, Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, Европой, Ираном, Китаем и со всеми вытекающими отсюда экономическими последствиями.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

«После встречи в Брюсселе я сказал, что мы достигли договоренности с президентом Азербайджана по вопросу начала строительства железной дороги. По моему решению уже создана рабочая группа. Участки, которые нам нужно построить, как минимум в десятки раз дешевле. Я не вижу тут никаких сложностей, по предварительным подсчетам речь идет об инвестировании 200 млн долларов и 5 млн долларов. Для Армении это не очень тяжелое бремя.

Многие международные доноры проявляют большой интерес. И очень возможно, что будут такие комбинации, что не будет необходимости вкладывать деньги из государственного бюджета Армении», – сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, есть международные организации, которые заинтересованы в проекте, хотят инвестировать, работать, готовы финансировать. Никол Пашинян отметил, что на практике началась подготовка к строительству железной дороги.

«Если нам удастся открыть коммуникации в регионе, в том числе на армяно-турецкой границе, Армения получит железнодорожное сообщение с Европой, Ираном, Россией и Китаем и со всеми вытекающими экономическими последствиями. Под мирной повесткой мы подразумеваем и это. Речь идет об огромных транзитных потоках от Персидского залива до Черному моря, от Ближнего Востока до России. Этот общий проект может стать основой мирной повестки дня», – сказал Никол Пашинян.