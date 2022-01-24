В интересах Армении, чтобы Организация Договора о коллективной безопасности была эффективной и действенной системой. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что, исходя из казахстанского прецедента, правительство Армении в будущем попробует с привлечением сил ОДКБ подавить внутриполитические волнения в стране по тем же основаниям, премьер-министр сказал: «После 9 ноября 2020 года у нас в Армении произошли нежелательные для властей или правительства события. Мы продемонстрировали на практике инструменты для выхода из этих ситуаций.

После событий 9 ноября, когда было совершено нападение на правительство, Национальное Собрание, резиденцию премьера, было совершено покушение на председателя НС, власти Армении не произвели ни одного выстрела, власти Армении не прибегли к силовым методам. Дороги были перекрыты, никаких действий по открытию дорог предпринято не было. Мы уже показали свой инструментарий для решения внутриполитических проблем. Мы пошли на досрочные выборы. Наши правоохранительные органы были на высоте».

Отвечая на вопрос, почему ОДКБ не подавила революцию в 2018 году, Пашинян заявил, что в 2018 году в Армении не было случаев насилия: «Когда мы решили отправить миротворческую миссию, там уже шли уличные бои, были жертвы».

Премьер-министр напомнил, что с первого дня его правления деятельность армянской стороны в ОДКБ была направлена на совершенствование механизмов кризисного реагирования.

«Было бы странно, если бы впервые возникла такая ситуация, и Армения сказала бы, что она против. В интересах Армении, чтобы ОДКБ была эффективной и действенной системой. Этим даны ответы на все вопросы», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что Армения четко заявила, что силы ОДКБ не могут быть задействованы ни в каких внутриполитических процессах, но могут заниматься охраной объектов стратегического значения. «Вооруженные силы Армении защищали хлебозавод в Казахстане, и не думаю, что в этом есть что-то предосудительное. Охрана хлебозавода никак не влияет на внутриполитический процесс», – сказал премьер.