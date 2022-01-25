24 января министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян принял иранского композитора, дирижера с армянскими корнями Лориса Чгнаворяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

На встрече присутствовал и заместитель министра Ара Хзмалян.

«Ваше наследие и вклад в музыкальное искусство бесценны для всех нас. Я рад видеть вас снова на родине. Надеюсь, нам удастся инициировать совместные программы», – сказал Ваграм Думанян, приветствуя маэстро.

Министр говорил с композитором о его деятельности и предстоящих планах.

«Работа делает жизнь слаще», – сказал маэстро. По его словам, в течение последних 2 лет, он написал более 40 произведений. Два больших произведения он посвятил памяти жертв 44-дневной Арцахской войны, а последнее произведение – реквием по жертвам пандемии. Лорис Чгнаворян отметил, что он каждый раз приезжает в Армению с большой любовью и с ожиданиями. «Меня с Родиной связывают самые безумные воспоминания».

В ходе встречи обсуждались возможности и перспективы совместных инициатив, разработки и реализации программ, презентации новых произведений маэстро на родине.

Ваграм Думанян пригласил композитора на концерт «Героям. 44». Концерт, посвященный памяти героев 44-дневной войны, состоится в зале Арама Хачатуряна. На нем в исполнении Армянского национального филармонического оркестра прозвучит Симфония № 2 Арама Хачатуряна.